انتقد المدافع الإسباني هيكتور بيليرين تجاهل معاناة كثير من الشعوب بسبب الحروب، والتركيز على الحرب في أوكرانيا، واعتبر أن هذه المواقف تحمل شيئا من العنصرية في تصنيف آلام الآخرين.

وقال بيليرين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية "من الصعب رؤية أننا مهتمون بهذه الحرب أكثر من الحروب الأخرى. لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب أنهم أكثر شبها بنا أو لأن الصراع يمكن أن يؤثر علينا بشكل مباشر أكثر من الناحية الاقتصادية أو بسبب تدفق اللاجئين".

وتحدث مدافع نادي ريال بيتيس الإسباني عن ما يحدث في فلسطين واليمن، وتراجع الاهتمام بما يجري هناك، وقال "خفت الاهتمام بالحرب في فلسطين ولا أحد يتحدث عن ما يجري هناك أو في اليمن والعراق. الآن روسيا لن تلعب في كأس العالم (بسبب) أشياء قامت بها دول أخرى لسنوات عديدة".

وأضاف اللاعب السابق لنادي أرسنال الإنجليزي "الأرواح تُفقد في العديد من النزاعات ونحن نعطي أهمية فقط لمن هم قريبون منا"، منتقدا غض الطرف وتجاهل صراعات أخرى والتركيز على رواية واحدة للأحداث.

وكان بيليرين قد نشر قبل أيام عبر حسابه بموقع تويتر تغريدة قال فيها "يجب علينا أن نكون مدركين ونثقف أنفسنا بشأن النزاعات الأخرى التي تحدث من حولنا، ومقدار الألم الذي تمر به البلدان الأخرى، وما يحدث بانتهاك حقوق الإنسان وفقدان أحبائهم وأمنهم".

وقالت صحيفة "ماركا" إن بيليرين ليس أول من يدلي بتصريحات في هذا السياق بين نجوم الرياضة في أوروبا، وأوضحت أن الصربي زيليكو أوبرادوفيتش -المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ المسابقة الأوروبية للأندية في كرة السلة- قال مؤخرا "هذه ليست الحرب الأولى في حياتنا. أبلغ من العمر 62 عاما، وأتذكر أشياء كثيرة من حياتي، لكنني لا أتذكر الكثير من الأشخاص الذين تحدثوا عندما تعرضت بلادي للقصف في عام 1999. لم أر الناس يتفاعلون ويتحدثون كثيرا. الأمر نفسه مع ما يجري في العراق وسوريا وأفغانستان. الآن يتحدث الناس عما يحدث في أوكرانيا!".

وتخوض روسيا حربا على أوكرانيا منذ أكثر من 3 أسابيع، وتسبب ذلك في عقوبات متتالية استهدفت رياضيين روسا واتحادات رياضية محلية، وتم حرمان روسيا من المشاركة في العديد من المسابقات الرياضية، كما سحب منها تنظيم عدد من البطولات.