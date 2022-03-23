صراع خماسي على بطاقات التأهل المونديالية عن أميركا الجنوبية

يصل قطار تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم فيفا 2022 إلى محطته قبل الأخيرة بـ4 مباريات مهمة وحاسمة غدا الخميس، في حين تقام المباراة الخامسة بهذه الجولة من التصفيات بعد غد الجمعة.

وبعد 16 جولة من التصفيات، وقبل أسبوع واحد فقط على قرعة النهائيات، ضَمن منتخبان فقط من قارة أميركا الجنوبية التأهل إلى المونديال القطري، وهما قطبا اللعبة في هذه القارة: البرازيل (39 نقطة) والأرجنتين (35 نقطة).

كما ودع منتخبا باراغواي (13 نقطة) وفنزويلا (10 نقاط) التصفيات وهما صفر اليدين، في وقت لا يزال فيه الصراع دائرا بين 6 منتخبات في هذه التصفيات على مقعدين ونصف المقعد المتبقية للقارة في المونديال القطري.

وتمتلك 5 من هذه المنتخبات الفرصة للمنافسة على بطاقتي التأهل المباشرتين من هذه التصفيات إلى مونديال 2022، وكذلك على تأشيرة التأهل للملحق العالمي بالتصفيات، وهي: الإكوادور (25 نقطة) وأوروغواي (22 نقطة) وبيرو (21 نقطة) وتشيلي (19 نقطة) وكولومبيا (17 نقطة).

وفي المقابل، تبدو الفرصة هزيلة للغاية أمام المنتخب البوليفي (15 نقطة) للمنافسة على التأهل، علما بأن أمل الفريق أصبح قاصرا على التأهل للملحق العالمي بالتصفيات.

وتحسم الجولتان المتبقيتان من التصفيات في هذه القارة بطاقتي التأهل المباشر وكذلك بطاقة التأهل للملحق العالمي.

وتشهد الجولة قبل الأخيرة غدا الخميس مباريات:

كولومبيا مع بوليفيا

البرازيل مع تشيلي

أوروغواي مع بيرو

باراغواي مع الإكوادور

الأرجنتين وفنزويلا (بعد غد الجمعة)

تجذب المباراة بين منتخبي أوروغواي وبيرو اهتماما كبيرا من بين جميع مباريات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، إذ يشتعل الصراع بين الفريقين على المركز الرابع الذي يحتله منتخب "السيليستي" حاليا بفارق نقطة واحدة فقط أمام بيرو.

وأنعش منتخب أوروغواي آماله في التصفيات من بانتصارين متتاليين على فنزويلا وباراغواي في الجولتين الماضيتين من التصفيات خلال يناير/كانون الثاني الماضي بعد 4 هزائم متتالية بالتصفيات.

وفي المقابل، لم يخسر منتخب بيرو في آخر 4 جولات من التصفيات، فلقد فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، كما انتهت آخر مباراتين بين الفريقين بالتعادل 1-1 بينهما المباراة الأولى للفريقين بالتصفيات الحالية في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي.

وينتظر أن يستعيد منتخب أوروغواي في هذه المباراة حارس مرماه الأساسي فيرناندو موسليرا الذي تعافى من الإصابة بعد غياب دام 3 أشهر عن الملاعب. كما ينتظر أن يستمر لويس سواريز وإدينسون كافاني في قيادة هجوم الفريق، بينما سيجلس داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي احتياطيا لهما.

ويحتاج المنتخب -المتوج بلقب كأس العالم عامي 1930 و1950- إلى الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل لنهائيات مونديال قطر.

كما يتطلع منتخب الإكوادور إلى حسم تأهله من خلال هذه الجولة التي تشهد حلوله ضيفا على منتخب باراغواي.

ويكفي التعادل الإكوادور حال عدم فوز بيرو على أوروغواي، بينما سيكون الفوز على باراغواي ضروريا حال فوز بيرو غدا الخميس علما بأن المباريات الأربع غدا ستقام في التوقيت نفسه.

ورغم الفارق الكبير بين رصيد الفريقين وترتيبهما في جدول التصفيات، قد يجد المنتخب الإكوادوري مواجهة صعبة مع منتخب باراغواي الذي يلعب للشهرة في ظل خروجه فعليا من دائرة الصراع على إحدى بطاقات التأهل.

ويحل منتخب تشيلي ضيفا على نظيره البرازيلي الذي تأهل فعليا إلى النهائيات، بينما يحتاج منتخب تشيلي للفوز في مباراة الغد للحفاظ على آماله في التصفيات، لكنه سيكون أيضا بحاجة لمساعدة من المنتخبات الأخرى المنافسة.

وفي الوقت نفسه، لن يكون أمام المنتخب الكولومبي سوى الفوز في مباراتيه أمام بوليفيا غدا الخميس ثم فنزويلا الثلاثاء المقبل إذا أراد الحفاظ على فرصته في التأهل، علما بأن آمال الفريق ونجمه الشهير خاميس رودريغيز لن ترتكز فقط على الانتصارين بل على نتائج باقي الفرق المنافسة.

ولم يحقق المنتخب الكولومبي أي فوز في آخر 7 مباريات خاضها بالتصفيات، وهو ما يسعى الفريق إلى تغييره غدا.