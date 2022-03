شاهد- "عودة المافيا الويلزية".. غاريث بيل مصاب في ريال مدريد ولائق مع منتخب ويلز

نادرا ما شارك النجم الويلزي غاريث بيل مع ريال مدريد هذا الموسم بسبب سلسلة من الإصابات، ومع ذلك فإنه يبدو لائقا تماما عند عودته إلى الواجب الدولي مع منتخب بلاده.

وبدا المهاجم سعيدا مبتسما عندما التقى زملاءه في منتخب بلاده في التدريبات أول أمس الاثنين، بعد مشاركته في مباريات معدودات مع الفريق الملكي.

وعادة ما يجلس بيل على مقاعد البدلاء، ولكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الملكي" يتعمد تجاهل نجم توتنهام السابق لصالح لاعبين آخرين.

وتستعد ويلز لمواجهة النمسا في الملحق الأوروبي الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022 غدا الخميس، وشارك الحساب الرسمي للمنتخب الويلزي -على تويتر- صورة لبيل مع زميله السابق في توتنهام جو رودون، وأرفق الصورة بعبارة "عادت المافيا الويلزية".

The Welsh Mafia are back 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #TogetherStronger pic.twitter.com/xbeBgyDxsh

ولم يسر الوضع على ما يرام مع جماهير "لوس بلانكوس"، لأنها ليست المرة الأولى أو الثانية التي لا يكون فيها بيل متاحًا لناديه، لكنه يظهر فجأة لائقا صحيا مع منتخب بلاده.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، لعب بيل 232 دقيقة في 4 مباريات مع ويلز، و270 دقيقة في 5 مباريات مع الريال.

وإذا لعب غدا 48 دقيقة بقميص منتخب بلاده، فسيكون قد لعب مع منتخب ويلز أكثر مما لعب مع ريال مدريد هذا الموسم.

It's been a good week of preparation 💪#TogetherStronger pic.twitter.com/v2CtQwDF22

— Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) March 23, 2022