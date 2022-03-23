سُرقت ميدالية فوزه بمونديال روسيا.. بوغبا يروي قصة السطو على منزله

قال الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إن لصوصا سرقوا ميداليته الخاصة بالفوز بمونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده ضمن عدة أشياء سرقت خلال حادث سطو لمنزله الأسبوع الماضي.

وتعرض منزل بوغبا للسطو في 15 مارس/آذار الجاري أثناء نوم طفليه، حيث حدثت الواقعة خلال مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 29 عاما كأس العالم 2018 مع فرنسا بعد الفوز على كرواتيا بالنهائي في روسيا.

وقال بوغبا لصحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسية أمس الثلاثاء "كانت هناك مجوهرات خاصة بوالدتي وميدالية كأس العالم".

وأضاف "أكثر ما أثار خوفي هو وجود الطفلين الاثنين في المنزل مع مربية الأطفال خلال الواقعة".

وتابع "لقد استمعت إلى ما حدث واتصلت بزوجتي والأمن ثم أغلقت الحجرة على نفسها مع وجود الطفلين. كانت تشعر بالصدمة على مدار عدة أيام. أهم شيء أن الطفلين على ما يرام".

وانضم بوغبا لتشكيلة فرنسا -التي تأهلت لمونديال قطر 2022- لخوض مباراة ودية أمام ساحل العاج بعد غد الجمعة، وأخرى أمام جنوب أفريقيا في 29 مارس/آذار الجاري.