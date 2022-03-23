كشفت صحيفة "فاناتيك" (Fanatik) الرياضية التركية أن المليادير الروسي رومان أبراموفيتش يجري مفاوضات لشراء فريق غوزتيبي (Göztepe) التركي، بعد عرضه نادي تشلسي الإنجليزي للبيع.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين رئيس غوزتيبي المنتهية ولايته محمد سيبيل وممثلي أبراموفيتش قد بدأت بالفعل.

ويحتل غوزتيبي، القادم من مدينة إزمير، المركز الـ 18 بالدوري من بين 20 فريقا بالمسابقة، وهو على بعد نقطتين من المراكز التي ستضمن له الاستمرار في دوري النخبة.

كان أبراموفيتش من بين 7 مليارديرات روس أضيفوا لقائمة العقوبات البريطانية، في محاولة لفرض عزلة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب على أوكرانيا. وينفي رجل الأعمال الروسي، الذي يحمل أيضا جنسيتي إسرائيل والبرتغال، أنه على علاقة وثيقة ببوتين.

وتقدر ثروة أبراموفيتش، البالغ 55 عاما، بأكثر من 12 مليار يورو، واستحوذ على تشلسي عام 2003 وقاده للتويج بالعديد من الألقاب، قبل أن يضطر لعرضه للبيع مع تصاعد الضغوط عليه بسبب أزمة أوكرانيا، غير أن عملية البيع علقت بقرار حكومي فرض عقوبات على أبراموفيتش وسمحت للنادي اللندني بالاستمرار في العمل وفق رخصة مؤقتة.

وكانت طائرة خاصة بأبراموفيتش قد وصلت قبل أكثر من أسبوع إلى إسطنبول قادمة من إسرائيل. وفي أول ظهور له منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، أظهرت صور الملياردير يجلس في صالة كبار الزوار بمطار بن غوريون في تل أبيب، حيث كان في انتظار طائرته ضخمة خاصة برجل الأعمال من طراز "غلف ستريم" (Gulfstream) وفقا لمعلومات موقع "فلايت رادار 24" (Flightradar 24) الإلكتروني المتخصص في تتبع الرحلات الجوية.

ووفقا لمعلومات نقلها موقع "آر إم سي" (RMC) الفرنسي، فإن رحلة أبراموفيتش إلى تركيا بهدف حماية أحد أغلى ممتلكاته من نيران العقوبات، والأمر يتعلق بيخته الفاخر "سولاريس" الذي تقدر قيمته بنحو 545 مليون يورو، بعد حجز العديد من اليخوت المملوكة لأثرياء روس الأيام القليلة الماضية.

وقرر أبراموفيتش مطلع الشهر الحالي بيع تشلسي، وتعهد بالتبرع بالأموال لمساعدة ضحايا حرب أوكرانيا. وقال في بيان "كنت دائما أتخذ قرارات في مصلحة النادي. الوضع الحالي، اتخذتُ قرارا بالبيع، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة تشلسي والجماهير والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

وأشار الملياردير إلى أنه لن يطالب بالحصول على الأموال التي قدمها للنادي على شكل قروض، وقال "لم يكن الأمر أبدا متعلقا بالأرباح أو المال بالنسبة لي، ولكنه الشغف الخالص باللعبة والنادي".

وأضاف "أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع عائدات البيع الصافية. وهذه المؤسسة ستخصص لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا. ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل".