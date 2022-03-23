رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمبابي: جدد عقدك مع سان جيرمان وستفوز بالكرة الذهبية

حث نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مواطنه كيليان مبابي على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والبقاء في فرنسا لتحقيق أحلامه.

وادعى "لو غريت" أنه سيكون من الأسهل على الدولي الفرنسي الفوز بالكرة الذهبية كلاعب في سان جيرمان، وحث مبابي على البقاء في حديقة الأمراء وسط اهتمام من ريال مدريد.

وقال "لو غريت" لصحيفة "ويست فرانس" (Ouest-France) "أريد أن يبقى كيليان في باريس".

وتابع "من الأفضل بالنسبة لكرة القدم الفرنسية أن يكون لديك أحد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن الأفضل، في الدوري الفرنسي. لديه فرصة أفضل للفوز بالكرة الذهبية مع سان جيرمان أكثر من أي مكان آخر.. عندما تقوم بتغيير الأندية، عليك دائما التكيف مع بيئة جديدة. ورغم أن سان جيرمان خسر بأكثر من مباراة متتالية، لكنه لا يزال ناديا رائعا".

إحباط مبابي

في غضون ذلك، أعرب مبابي عن إحباطه بعد هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة خارج أرضه أمام موناكو في الدوري الفرنسي الأحد الماضي.

وقال مبابي "الهدف هو السعي للحصول على لقب الدوري العاشر.. الباقي لا يهم.. حتى لو فزنا 8-0 أو 9-0، سيستمر الناس بالتفكير في دوري الأبطال.. يجب أن نظل محترفين ونحترم بعضنا البعض. علينا أن نحترم المشجعين الذين يدعموننا، يجب أن نحترم الناس وعائلاتنا. عليك أن تحترم نفسك إذا كان لديك قدر من الاحترام لعملك الذي تمارسه".