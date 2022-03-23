في خضم المنافسة القوية والصراع على تحقيق الفوز بين مختلف الفرق أضاء عدد من نجوم كرة القدم تاريخ كرة القدم بلقطات خلدت في تاريخ هذه الرياضة ضمن قائمة أجمل لقطات الروح الرياضية.

ورصد موقع "90 دقيقة" (90Min) الفرنسي قائمة تضمنت 8 من أفضل مواقف اللعب النظيف والروح الرياضية في تاريخ كرة القدم:

ميروسلاف كلوزه (لاتسيو روما ضد نابولي)

خلال المباراة التي جمعت لاتسيو روما بفريق نابولي افتتح ميروسلاف كلوزه المباراة بهدف سجله بيده، وقد اعترف الألماني كلوزه مهاجم لاتسيو بتسجيله هدفا بيده في الشوط الأول لم ينتبه له الحكم بدلا من الاحتفال بهدفه.

قبل إختراع الفار في مباراة بين نابولي ولاتسيو سجل هدف بيده وتم احتسابه من حكم المباراة لكن كلوزة أكد إن الهدف كان بيده وشكره لاعبي نابولي على هذا الموقف

الألماني ميروسلاف كلوزة الهداف التاريخي لكأس العالم يكمل عامه الـ 43 💙pic.twitter.com/eHk1dWOnr8 — Fady Fakhoury 🇪🇬🇮🇹 (@fady_fakhoury) June 9, 2021

مورتن ويغهورست (الدانمارك ضد إيران)

دارت مباراة ودية بين منتخبي الدانمارك وإيران في عام 2003، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الدانمارك في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعدما ظن مدافع المنتخب الإيراني أن الشوط الأول انتهى، في حين أنها كانت صفارة أحد الجماهير، وعندما أمسك بالكرة داخل منطقة الجزاء أطلق الحكم صفارته معلنا ركلة جزاء للدانمارك، لكن لاعب الوسط الدانماركي مورتن ويغهورست رفض أن يسجلها وسددها إلى جانب الشباك.

إريك مجيلدي (إس كيه بران ضد ليلستروم بالدوري النرويجي)

خلال المباراة التي دارت بين ليلستروم وإس كيه بران خلال البطولة النرويجية في 13 مايو/أيار 2012 تعرض أحد اللاعبين للإصابة، وكما هو معتاد في كرة القدم أراد إس كيه بران من خلال إريك مجيلدي أن يعيد الكرة من رمية التماس، لكن رغما عنه قام برميها نحو شباك الحارس المنافس وتسجيل هدف، ودون تردد طلب اللاعب النرويجي من زملائه السماح لليلستروم بالتسجيل من ركلة البداية.

Erik Mjelde v Lillestrøm, 2012 pic.twitter.com/0Ai0ECpF0L — Ett Brann-mål om dagen (@dagligbrann) February 6, 2022

مارسيلو بيلسا (ليدز ضد أستون فيلا)

عندما واجه ليدز منافسه أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي شهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل حين سجل فريق ليدز هدفه الأول في المباراة بالدقيقة الـ72، وهو ما أثار غضب لاعبي أستون فيلا بسبب سقوط أحد زملائهم على الأرض وإصابته.

وطالب لاعبو أستون فيلا من فريق ليدز يونايتد إخراج الكرة خارج الملعب ليسجلوا الهدف الأول، ودخل لاعبو الفريقين في مشادة عنيفة بعد هدف ليدز، لدرجة دفعت المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد إلى مطالبة لاعبيه بأن يسمحوا لأستون فيلا بتسجيل هدف التعادل، ومرة أخرى أظهر المدرب الأرجنتيني إنسانيته العظيمة.

Marcelo Bielsa instructed his Leeds players to let Aston Villa score after Leeds scored when a Villa player was injured. #LUFC #AVFC For more, head here: https://t.co/rsFMxrtKJS pic.twitter.com/54rettnf1i — Sky News (@SkyNews) April 28, 2019

أرسين فينغر (أرسنال ضد شيفيلد يونايتد)

في 13 فبراير/شباط 1999 التقى أرسنال بشيفيلد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وقام حارس مرمى شيفيلد يونايتد بإخراج الكرة من أرض الملعب من أجل علاج زميله المصاب، وبدلا من أن يعيد نوانكو كانو الكرة للاعبي شيفيلد أرسلها لأوفر مارس الذي سجل الهدف الثاني لفريقه، وبهذا يفوز أرسنال ويتأهل للدوري التالي، لكن أرسين فينغر قرر خلاف ذلك، فبعد نهاية المباراة قرر مدرب أرسنال إعادة المباراة ومحو هذا الهدف المثير للجدل، وهو القرار الذي دعمه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

In 1999, Arsenal played on and scored after Sheffield United kicked the ball out for an injury, securing a 2-1 win in the FA Cup. After seeing his team's lack of sportsmanship, Arsene Wenger ordered the match to be replayed.#ARSWATpic.twitter.com/9QW5P4s6lW — Sam Street (@samstreetwrites) November 7, 2021

دانييلي دي روسي (روما ضد ميسينا)

في عام 2006 خلال مباراة بالدوري الإيطالي ضد ميسينا سجل دانييلي دي روسي هدفا بعد لمس الكرة بيده من ركلة حرة، وإدراكا منه لقيامه بهفوة أخبر دي روسي الحكم على الفور أنه دفع الكرة بيده، مما أدى إلى إلغاء الهدف.

باولو دي كانيو (إيفرتون ضد وست هام)

في عام 2000 خلال لقاء إيفرتون ووست هام أظهر باولو دي كانيو لعبا نزيها رائعا، فبينما كانت لديه فرصة للتسجيل في المرمى الخالي بعد إصابة حارس المرمى المنافس أوقف الكرة بيده واتجه مباشرة نحو حارس المرمى، وبعد هذا التصرف نال جائزة اللعب النظيف في عام 2001.

In 2000, @WestHamUtd player Paolo Di Canio grabbed the ball to stop the game after @Everton goalie Paul Gerrard dislocated his knee. He gave up the chance to score and put West Ham ahead, but did the right thing and gained Gerrard's respect.#RespectReplay pic.twitter.com/PrWkGqJ3Hw — ONE37pm (@137pm) June 23, 2018

ليستر ضد نوتنغهام فورست

في عام 2007 خلال مباراة في كأس الرابطة استقبل ليستر نادي نوتنغهام فورست، وعند العودة إلى غرفة خلع الملابس بعد تقدم فريق نوتنغهام بهدف في الشوط الأول أصيب لاعبه كلايف كلارك بوعكة صحية استدعت نقله بسرعة للمستشفى، وهذا ما جعل من الصعب استئناف المباراة.

وتمت إعادة جدولة المباراة بعد بضعة أيام، ووفقا لما تتطلبه اللوائح الرياضية كان من الضروري إعادة المباراة بالكامل، وبالتالي فقد نوتنغهام هدفه الذي سجله في البداية، ولكن بروح اللعب النظيف سمح لاعبو ليستر لحارس المرمى المنافس بالتسجيل من ركلة البداية.