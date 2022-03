في خضم المنافسة القوية والصراع على تحقيق الفوز بين مختلف الفرق أضاء عدد من نجوم كرة القدم تاريخ كرة القدم بلقطات خلدت في تاريخ هذه الرياضة ضمن قائمة أجمل لقطات الروح الرياضية.

ورصد موقع "90 دقيقة" (90Min) الفرنسي قائمة تضمنت 8 من أفضل مواقف اللعب النظيف والروح الرياضية في تاريخ كرة القدم:

خلال المباراة التي جمعت لاتسيو روما بفريق نابولي افتتح ميروسلاف كلوزه المباراة بهدف سجله بيده، وقد اعترف الألماني كلوزه مهاجم لاتسيو بتسجيله هدفا بيده في الشوط الأول لم ينتبه له الحكم بدلا من الاحتفال بهدفه.

دارت مباراة ودية بين منتخبي الدانمارك وإيران في عام 2003، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الدانمارك في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعدما ظن مدافع المنتخب الإيراني أن الشوط الأول انتهى، في حين أنها كانت صفارة أحد الجماهير، وعندما أمسك بالكرة داخل منطقة الجزاء أطلق الحكم صفارته معلنا ركلة جزاء للدانمارك، لكن لاعب الوسط الدانماركي مورتن ويغهورست رفض أن يسجلها وسددها إلى جانب الشباك.

خلال المباراة التي دارت بين ليلستروم وإس كيه بران خلال البطولة النرويجية في 13 مايو/أيار 2012 تعرض أحد اللاعبين للإصابة، وكما هو معتاد في كرة القدم أراد إس كيه بران من خلال إريك مجيلدي أن يعيد الكرة من رمية التماس، لكن رغما عنه قام برميها نحو شباك الحارس المنافس وتسجيل هدف، ودون تردد طلب اللاعب النرويجي من زملائه السماح لليلستروم بالتسجيل من ركلة البداية.

عندما واجه ليدز منافسه أستون فيلا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي شهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل حين سجل فريق ليدز هدفه الأول في المباراة بالدقيقة الـ72، وهو ما أثار غضب لاعبي أستون فيلا بسبب سقوط أحد زملائهم على الأرض وإصابته.

وطالب لاعبو أستون فيلا من فريق ليدز يونايتد إخراج الكرة خارج الملعب ليسجلوا الهدف الأول، ودخل لاعبو الفريقين في مشادة عنيفة بعد هدف ليدز، لدرجة دفعت المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد إلى مطالبة لاعبيه بأن يسمحوا لأستون فيلا بتسجيل هدف التعادل، ومرة أخرى أظهر المدرب الأرجنتيني إنسانيته العظيمة.

في 13 فبراير/شباط 1999 التقى أرسنال بشيفيلد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وقام حارس مرمى شيفيلد يونايتد بإخراج الكرة من أرض الملعب من أجل علاج زميله المصاب، وبدلا من أن يعيد نوانكو كانو الكرة للاعبي شيفيلد أرسلها لأوفر مارس الذي سجل الهدف الثاني لفريقه، وبهذا يفوز أرسنال ويتأهل للدوري التالي، لكن أرسين فينغر قرر خلاف ذلك، فبعد نهاية المباراة قرر مدرب أرسنال إعادة المباراة ومحو هذا الهدف المثير للجدل، وهو القرار الذي دعمه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

