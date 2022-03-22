سيلعب ليفربول ومانشستر سيتي مرتين في أبريل/نيسان، الأولى يحتمل أن تكون حاسمة في الصراع المحتدم بينهما للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد، والثانية في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي.

وفي أواخر السبعينيات من القرن الماضي، واجه ليفربول ظروفا مشابهة مع منافسه آنذاك نوتنغهام فورست الذي واجهه 13 مرة في غضون 3 مواسم. وعلى النقيض من ذلك، كان لقاء يوم الأحد في نصف نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي أول لقاء منذ 23 عامًا، وقد مرّ وقت أطول منذ أن كانت هذه أكبر مباراة في تقويم كرة القدم الإنجليزية، عندما كان نوتنغهام أحد الأرقام الصعبة في البريميرليغ.

التنافسية تعود من جديد بين ريدز ليفربول وريدز نوتنجهام. بعد غياب دام لأكثر من 23 سنة، نتقابل مرة أخرى! ✊pic.twitter.com/DqyXtEWTgA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 19, 2022

ليفربول الأقرب لحسم البريميرليغ

ويحلل إيهاب زنجا مدرب المنتخب العسكري الأميركي لكرة القدم ومحاضر المدربين، موقف سيتي وليفربول في الصراع الدائر بينهما بالبريميرليغ بتأكيده على أن سيتي ينزف بعد تقلص فارق النقاط مع ليفربول إلى نقطه واحدة.

وقال زنجا -الذي يرأس نادي لاغاسي الأميركي- للجزيرة نت، إنه يستشعر ارتفاع الحوافز لدى ليفربول لحسم لقب البريميرليغ بعد الحصول على كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشلسي، رغم أنه في ظل المباريات المتبقية لن يواجه سيتي في المباريات التسع المتبقية له أي فريق من الكبار باستثناء ليفربول، وستكون المباراة على ملعب الاتحاد.

والمباريات التسع المتبقية لسيتي ستكون أمام فرق: بيرنلي (19) وليفربول (2) وبرايتون (13) وواتفورد (18) ونيوكاسل (14) وأستون فيلا (9) وولفرهامبتون (8) وليدز يونايتد (16) وويستهام (7).

أما مواجهات ليفربول فقد تكون أكثر صعوبة نسبيا مع فرق: واتفورد (18) ومانشستر سيتي (1) وأستون فيلا (9) وإيفرتون (17) ونيوكاسل (14) وتوتنهام (5) وساوثهامبتون (11) وولفرهامبتون (8) ومانشستر يونايتد (6).

ويقول زنجا إنه بالرغم من صعوبة المباريات المتبقية لليفربول بالمقارنة بمانشستر سيتي فإن كفة ليفربول هي الأرجح للفوز باللقب لترابط خطوطه والقدرة على اللعب المباشر على المرمى من خلال مهاجميه المميزين وعلى رأسهم محمد صلاح هداف البطولة حتى الآن برصيد 20 هدفا.

استمتعوا معنا بأهداف محمد صلاح الـ20 هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز 😍 تُعد هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها الملك المصري لهذا الرقم في خمسة مواسم 🇪🇬👑pic.twitter.com/7bDKMXW19Z — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 13, 2022

كما يحظى الريدز بوجود أليسون بيكر، الحارس المميز الذي يصنع الفارق في معظم المباريات بالإضافة إلى ثقة اللاعبين في إنهاء المباريات لصالحهم حتى في النفَس الأخير، وذلك تكرر عدة مرات في المباريات السابقة.

ويضيف زنجا أنه بالرغم من تصريحات بعض اللاعبين الكبار في سيتي بأنهم مصممون على الفوز بالدوري، فإنه يعتقد من خلال مشاهداته أن الفريق بدأ يفتقد التركيز في إنهاء الهجمات وعدم إنهاء المباراة بنفس القوة التي بدأ بها، بالإضافة إلى الأخطاء المتكررة في الجانب الدفاعي والذي يؤكد نظريته بضعف تركيز اللاعبين في الأوقات الحاسمة.

صراع كأس الاتحاد

ولم يكد لاعبو ليفربول يشعرون بالارتياح بتحقيق أول ظهور لهم في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تحت قيادة مدربهم يورغن كلوب على مدار 6 سنوات كاملة، حتى تحول الانتباه إلى المواجهة مع مانشستر سيتي، والتي يعتبرها الخبراء نهائيا مبكرا للبطولة.

تمريرة رائعة من تسيميكاس وإنهاء مثالي من @DiogoJota18 😍 ديوجول يمارس هوايته المُفضلة ويرسلنا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 👌⚽️pic.twitter.com/j4HxCbo3PY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 21, 2022

سينظر بعض مشجعي السيتي إلى هاتين المباراتين بخوف لأنهم محاصرون في أي من الجانبين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، وإن كانت قرعة يوم الجمعة الماضي في نيون كان من الممكن أن تكون أسوأ بالنسبة لفريق بيب غوارديولا لو واجه ليفربول أيضا.

ستكون مواجهة أتلتيكو تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني تحديا كبيرا لسيتي أيضا، فقد واجه غوارديولا سيميوني 3 مرات فقط خلال مسيرته، حيث فاز مرتين وخسر مرة واحدة. كان أحد تلك المكاسب بعد بضعة أشهر من تعيين سيميوني.

وكانت الأخرى هزيمة من الناحية الفنية لغوارديولا، حيث خرج بايرن ميونخ بقاعدة الأهداف خارج أرضه في نصف نهائي أبطال أوروبا 2015-2016 على الرغم من فوزه في مباراة الإياب 2-1.

سيتي بين مطرقة أتلتيكو وسندان ليفربول

ومن المؤكد أن شهر أبريل/نيسان المقبل سيكون حاسما لمانشستر سيتي وليفربول على حد سواء، حيث سيواجه سيتي أتلتيكو يومي 5 و13 وليفربول يومي 10 و16 من الشهر العصيب.

ورغم التحديات التي يشكلها الخصوم والمباريات الأخرى للفريقين، هناك بالفعل شعور بأن السيتي وليفربول يمكن أن يحدد كل منهما حصاد الموسم للآخر في نهاية المطاف، أولاً في البريميرليغ وكأس الاتحاد الإنجليزي، ثم في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي مواجهة "سعيدة" محتملة بين الفريقين في ملعب فرنسا بالعاصمة باريس، إذا اجتازا ربع ونصف نهائي البطولة بنجاح.

وتوقع كلوب ذلك بقوله "كنا نعلم قبل المباراة (ربع النهائي) أن سيتي سيكون المنافس إذا أردنا الذهاب إلى نهائي (كأس الاتحاد الإنجليزي) على أي حال. الآن ها نحن ذا، كلما تقدمت في أي منافسة، زادت احتمالية مواجهتك للسيتي في مرحلة ما".