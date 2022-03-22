لم يعد مستحيلا.. ماذا لو فاز برشلونة بلقب الليغا هذا الموسم؟

لا يعتقد الإسباني تشافي مدرب برشلونة أن فريقه يستطيع المنافسة على اللقب هذا الموسم، لأن ريال مدريد يتفوق بفارق 12 نقطة، ولكن هل هذا التصريح عن قناعة أم لتخفيف الضغط عن اللاعبين والتقدم خطوة خطوة نحو اللقب في انتظار المزيد من عثرات الفريق الملكي؟

ورغم تأكيد القائد السابق للبلوغرانا -أول من ينتصر لاعبا ومدربا بـ4 أهداف أو أكثر على ملعب ريال مدريد، بعد أن كان ضمن تشكيلة الفريق الكتالوني التي فازت 6-2 في سانتياغو برنابيو عام 2009- أنه "وصلنا بعد فوات الأوان"، فإنه لا يمكن استبعاد أي شيء في كرة القدم، لأنها ساحرة مستديرة مجنونة.

ويبقى السؤال: هل يفوز برشلونة بلقب الليغا؟

بعد الفوز الكاسح في الكلاسيكو وعودة الروح والأداء الجماعي، بات مشروعا طرح هذا السؤال بحسب صحيفة "ماركا" (Marca) المدريدية.

إذ تقول الصحيفة المقربة من الريال إن برشلونة لعب مباراة أقل، وفي حال فاز على رايو فاييكانو فإنه سيقلص الفارق مع "الميرينغي" إلى 9 نقاط، كما سيحرص على عدم إهدار أي نقطة وينتظر هفوات الريال وكيف تؤثر على لاعبيه الخسارة الكبيرة بالكلاسيكو.

ولكن الأفضلية التي يملكها فريق العاصمة الإسبانية أنه يملك اللقب بين يديه، وهذا يعتمد على أدائه في المباريات المتبقية، ولكي يخسر اللقب عليه الانهزام في 3 مباريات من أصل 9 متبقية، وهو العدد نفسه الذي خسره الريال في الموسم حتى الآن، أما بالنسبة لبرشلونة فإن الخطأ ممنوع خسارة كان أو تعادلا.

عوامل في صالح البرسا

عودة الروح والتألق بوصول تشافي هو العامل الحاسم إضافة إلى بعض التعاقدات، فبعدما تراجع الفريق إلى المركز التاسع في الدوري عندما أقيل رونالد كومان في وقت سابق من الموسم، تقدم إلى المركز الثالث في الترتيب ولم يخسر منذ هزيمته -في الوقت الإضافي- أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأحرز برشلونة 24 هدفا في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، وحصد 23 نقطة من 27، وتأهل إلى الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي.

وقد تؤثر على مشوار فوز الريال بلقب الليغا أيضا مباراتاه الصعبتان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشلسي حامل اللقب القاري والمتألق في الفترة الأخيرة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها.

المباريات المتبقية

وبالنظر إلى المباريات المتبقية للفريقين، يظهر لنا أن برشلونة والريال سيواجهان فرقا من النخبة في الليغا وتنتظرهما مواجهات قاسية.

مواجهات برشلونة:

إشبيلية (على أرض برشلونة)

ليفانتي (خارج أرضه)

قاديش (على أرضه)

ريال سوسيداد (خارج أرضه)

راييو فاييكانو (على أرضه)

مايوركا (على أرضه)

ريال بيتيس (خارج أرضه)

سلتا فيغو (على أرضه)

خيتافي (خارج أرضه)

فياريال (على أرضه)

مواجهات ريال مدريد: