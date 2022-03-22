سان جيرمان يسيطر عليها.. قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي
22/3/2022
يسيطر باريس سان جيرمان على قائمة اللاعبين الـ20 الأعلى دخلا في الدوري الفرنسي لكرة القدم، إذ يوجد 18 لاعبا من الفريق الباريسي في القائمة.
ويتصدر النجم البرازيلي القائمة متقدما على زميليه الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كليان مبابي. واستطاع لاعبان فقط من موناكو اختراق القائمة وهما الفرنسي ويسام بن يدر في المركز الـ15 والإسباني سيسك فابريغاس في المركز الـ18.
وتاليا قائمة الـ20 الأوائل والراتب الشهري لكل لاعب، بحسب أرقام صحيفة ليكيب الفرنسية (L’Equipe):
- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان): 4 ملايين يورو.
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (سان جيرمان): 3.3 ملايين يورو.
- الفرنسي كليان مبابي (سان جيرمان): 2.2 مليون يورو.
- البرازيلي ماركينيوس (سان جرمان): 1.2 مليون يورو.
- الإيطالي ماركو فيراتي (سان جيرمان): 1.2 مليون يورو.
- المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان): 1.1 مليون يورو.
- الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (سان جيرمان): مليون يورو.
- الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (سان جيرمان): 951 ألف يورو.
- الهولندي جيجي فينالدوم (سان جيرمان): 918 ألف يورو.
- الحارس الإيطالي دونا روما (سان جيرمان): 918 ألف يورو.
- الأرجنتيني ماورو إيكاردي (سان جيرمان): 800 ألف يورو.
- الإسباني سيرجيو راموس (سان جيرمان): 793 ألف يورو.
- الأرجنتيني ليوناردو باريديس (سان جيرمان): 752 ألف يورو.
- الإسباني خوان برانت (سان جيرمان): 732 ألف يورو.
- الفرنسي وسام بن يدر (موناكو): 651 ألف يورو.
- الإسباني أندير هيريرا (سان جيرمان): 651 ألف يورو.
- الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي (سان جيرمان): 641 ألف يورو.
- الإسباني سيسك فابريغاس (موناكو): 600 ألف يورو.
- الألماني يوليان دراكسلر (سان جيرمان): 563 ألف يورو.
- الفرنسي لايفن كورزاوا (سان جيرمان): 500 ألف يورو.
المصدر : ليكيب