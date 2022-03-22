سان جيرمان يسيطر عليها.. قائمة أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الفرنسي

يسيطر باريس سان جيرمان على قائمة اللاعبين الـ20 الأعلى دخلا في الدوري الفرنسي لكرة القدم، إذ يوجد 18 لاعبا من الفريق الباريسي في القائمة.

ويتصدر النجم البرازيلي القائمة متقدما على زميليه الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كليان مبابي. واستطاع لاعبان فقط من موناكو اختراق القائمة وهما الفرنسي ويسام بن يدر في المركز الـ15 والإسباني سيسك فابريغاس في المركز الـ18.

وتاليا قائمة الـ20 الأوائل والراتب الشهري لكل لاعب، بحسب أرقام صحيفة ليكيب الفرنسية (L’Equipe):