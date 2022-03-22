بالفيديو.. حادث مميت للكاميروني أونانا حارس أياكس

أفادت تقارير بأن الكاميروني أندريه أونانا حارس أياكس أمستردام، نجا مما بدا أنه حادث سيارة مميت في طريقه إلى المشاركة مع منتخب بلاده في الملحق الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد الجزائر.

وأوضحت التقارير أن أونانا (25 عاما) كان مسافرا من العاصمة ياوندي إلى معسكر تدريب بلاده في مدينة دوالا عندما وقع الحادث صباح اليوم الثلاثاء.

ولحسن الحظ، كشفت وسائل إعلام محلية أن الحارس الدولي لم يصب بأي أذى جراء الحادث، كما لم تقع أي إصابات أخرى باستثناء أضرار جسيمة في مقدمة السيارة.

هذا يعني أن أونانا سيظل متاحا لمباراة الكاميرون الحاسمة في كأس العالم مع الجزائر يوم الجمعة المقبل.

وأعلن أونانا -الذي انضم إلى أياكس عام 2016 وفاز بلقبين في الدوري الهولندي- مؤخرا أنه لن يوقع عقدا جديدا مع الفريق الهولندي.

ومع ذلك، فقد قرر أن الوقت قد حان لتحدي جديد بمجرد انتهاء عقده في يونيو/حزيران.

وأشارت تقارير إلى أن أونانا سينضم إلى إنتر ميلان في صفقة انتقال مجانية نهاية الموسم الجاري.

ووقّع الحارس بالفعل صفقة مدتها 5 سنوات براتب سنوي يصل إلى 3 ملايين يورو.

وسيبقى أونانا الحارس الأول لأياكس حتى يونيو/حزيران لأن الحارس الآخر مارتن شتيكلنبورغ، غائب لبقية الموسم بسبب الإصابة.