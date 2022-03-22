إبراهيموفيتش: أشعر بالذعر بسبب الاعتزال واستمتعوا بمشاهدتي قبل ذلك

اعترف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أنه يشعر بالذعر حين يفكر في ما بعد اعتزال كرة القدم، ووجه رسالة للمشجعين من أجل الاستمتاع بمهاراته في ما تبقى له من فترة بالملاعب.

إبراهيموفيتش الذي أكمل مؤخرا عامه الأربعين، يوجد حاليا مع منتخب السويد الذي يستعد لمباراة حاسمة ضد التشيك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال المهاجم السويدي في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء "لدي هذا الخوف، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ أعلم أنه سيكون لدي خيارات أخرى، وأنه سيكون لدي الكثير من العروض. لكن هذا الأدرينالين الذي أحصل عليه حين أكون في الملعب لن أجده في أي مكان آخر".

وأضاف "لهذا السبب أشعر بالذعر. سأستمر في العمل قدر المستطاع وسأستمتع فقط".

وكان إلى جانب إبراهيموفيتش في الندوة الصحفية الوافد الجديد إلى منتخب السويد، أنتوني إيلانغا (19 عاما) جناح مانشستر يونايتد، وهو نجل الدولي الكاميروني جوزيف إيلانغا، الذي لعب معه زلاتان في مالمو السويدي في موسم 2000-2001.

وقال اللاعب الملقب بالسلطان ساخرا "استمتعوا بمشاهدتي أثناء وجودي في الملعب، لأنكم لن تروا أي شيء مشابه، ستشاهدون لاحقا إيلانغا، أقول ذلك مع كل الاحترام، لكن لن تروا إبراهيموفيتش بعد الآن، لذا استمتعوا بينما يمكنكم ذلك".

ولن يكون إبراهيموفيتش في مباراة التشيك بسبب العقوبة، وفي حال تحقيق رفاقه للفوز، سيكون أمامه فرصة المشاركة في مواجهة حاسمة أمام بولندا لحجز مقعد في نهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.