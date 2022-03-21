هكذا أهدر مانشستر يونايتد نحو ملياري دولار في 10 أعوام

يقترب نادي مانشستر يونايتد من إنهاء موسم آخر من دون ألقاب بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الثلاثاء الماضي؛ وهذا يعني أن "الشياطين الحمر" يدخلون السنة العاشرة ولقب الدوري الإنجليزي غائب عن خزائنهم.

وفشل اليونايتد في التعافي من رحيل السير أليكس فيرغسون، رغم استثمار مئات ملايين الدولارات في سوق الانتقالات؛ إذ بلغ إجمالي الإنفاق على التعاقدات أكثر من مليار و850 مليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية، دون أن يقدم الكثير في هذه السنوات.

ويواصل يونايتد استثمار الملايين لمحاولة استعادة مجده والفوز بالألقاب، لكن سياسة الانتقالات كانت كارثية على مدار العقد الماضي، وفاز مرتين فقط في مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ رحيل فيرغسون عام 2011.

وهذه أكبر الأخطاء التي ارتكبها يونايتد في سوق الانتقالات على مدار العقد الماضي: