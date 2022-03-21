هكذا أهدر مانشستر يونايتد نحو ملياري دولار في 10 أعوام
20/3/2022
يقترب نادي مانشستر يونايتد من إنهاء موسم آخر من دون ألقاب بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الثلاثاء الماضي؛ وهذا يعني أن "الشياطين الحمر" يدخلون السنة العاشرة ولقب الدوري الإنجليزي غائب عن خزائنهم.
وفشل اليونايتد في التعافي من رحيل السير أليكس فيرغسون، رغم استثمار مئات ملايين الدولارات في سوق الانتقالات؛ إذ بلغ إجمالي الإنفاق على التعاقدات أكثر من مليار و850 مليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية، دون أن يقدم الكثير في هذه السنوات.
ويواصل يونايتد استثمار الملايين لمحاولة استعادة مجده والفوز بالألقاب، لكن سياسة الانتقالات كانت كارثية على مدار العقد الماضي، وفاز مرتين فقط في مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ رحيل فيرغسون عام 2011.
وهذه أكبر الأخطاء التي ارتكبها يونايتد في سوق الانتقالات على مدار العقد الماضي:
- الأرجنتيني أنخيل دي ماريا: تعاقد مانشستر يونايتد مع دي ماريا في 2014 مقابل 79 مليون دولار وباعه لباريس سان جيرمان صيف 2015 وخسر 20 مليون دولار في 12 شهرا فقط.
- الفرنسي مورغان شنايدرلين: تعاقد مع شنايدرلين في 2014 مقابل 33 مليون دولار وغادره بعد 3 أعوام إلى إيفرتون عام 2017.
- الفرنسي بول بوغبا، أغلى لاعب في تاريخ مان يونايتد: تعاقد مان يونايتد مع بوغبا قادما من يوفنتوس مقابل 117 مليون دولار عام 2016 بعد أن رحل مجانا إلى اليوفي عام 2012، ورغم الرقم الكبير الذي دفع للتعاقد معه فإنه لم يستطع المساعدة على استعادة النادي مجده.
- الهولندي ممفيس ديباي: مع رحيل دي ماريا، تعاقد "المانيو" مع الموهبة الهولندية الصاعدة آنذاك مقابل 33 مليون دولار من آيندهوفن الهولندي، لكنه غادر الفريق بعد عامين فقط متوجها إلى ليون الفرنسي.
- الفرنسي أنتوني مارسيال: تعاقد مع الشاب الفرنسي عام 2015 من موناكو في صفقة قد تصل قيمتها إلى 78 مليون دولار، ولكن الفرنسي فشل في إثبات نفسه وأنه يستحق المبلغ الذي دُفع مقابل التعاقد معه ورحل في الميركاتو الشتوي إلى إشبيلية على سبيل الإعارة.
- البرازيلي فريد: استطاع اليونايتد هزيمة جاره السيتي وتعاقد مع البرازيلي من شاختار دونيتسك مقابل 62 مليون دولار، ورغم تطور مستواه مع المدرب الألماني رالف رانجنيك فإن جماهير اليونايتد تساءلت عن المبلغ الكبير الذي دفع مقابل التعاقد معه.
- الإنجليزي هاري ماغواير: وفي هذه الصفقة أيضا تفوق يونايتد على السيتي في ضم قلب دفاع منتخب إنجلترا مقابل 105 ملايين دولار، وتوصف بأنها أسوأ صفقة في تاريخ الفريق العريق بعد الأداء الكارثي الذي يقدمه أغلى مدافع في العالم، وهذا الأداء فتح نقاش احتمال تجريده من شارة القيادة.
- الإنجليزي وان بيساكا: جعل مان يونايتد بيساكا سادس أغلى مدافع في العالم بعد أن تعاقد معه مقابل 66 مليون دولار من كريستال بالاس عام 2019، ووقتها كان يقارن بيساكا بظهير ليفربول ألكسندر أرنولد لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه.
- الهولندي دوني فان دي بيك: تعاقد يونايتد مع دي بيك مقابل 53 مليون دولار عام 2020، ولكنه شارك في 27 مباراة فقط منذ انتقاله لأولد ترافورد قبل أن يرحل في الميركاتو الشتوي إلى إيفرتون على سبيل الإعارة.
- البلجيكي روميلو لوكاكو: تعاقد مان يونايتد مع "الدبابة البشرية" مقابل 99 مليون دولار عام 2017 قادما من إيفرتون، وبعد موسمين باعه مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان مقابل 86 مليون دولار.
المصدر : مواقع إلكترونية