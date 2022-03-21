أدرك كارلو أنشيلوتي أنه ارتكب أخطاء انتهت بتكبد ريال مدريد خسارة ثقيلة 4-0 أمام برشلونة في الكلاسيكو مساء الأحد.

ولا يزال ريال مدريد يتقدم بفارق 12 نقطة عن غريمه اللدود بعد الهزيمة، لكن المدرب الإيطالي كان محبطًا بشكل مفهوم من الأداء الذي قدمه فريقه.

وقال أنشيلوتي معلقا على المباراة "كل شيء حدث بشكل خاطئ. أخبرت اللاعبين أن (الهزيمة) كانت خطئي".

جاءت إحدى اللحظات الأكثر إثارة للجدل في المباراة في الدقيقة 11، عندما لعب بيير إيمريك أوباميانغ بشكل متهور ضد توني كروس، ومع ذلك لم يحصل على البطاقة الصفراء، ولم يرغب أنشيلوتي في تسليط الضوء على الحالة التحكيمية التي عادة ما يتشبث بها مدربو الفرق المهزومة.

وعلق أنشيلوتي على الحالة قائلا "لا أفهم ذلك، لكنني لن أخوض فيه لأنني لا أريد تقديم أعذار. لعبنا بشكل سيئ للغاية".

وأضاف "أنا حزين للغاية بسبب الهزيمة، أعتذر للجماهير، لكن يجب أن أتحلى بالهدوء".

وتابع أنشيلوتي "لدينا الوقت لجمع طاقاتنا والاستعداد للشهرين الأخيرين من الموسم للفوز بالألقاب. نتقدم بـ9 نقاط على (إشبيلية) في المركز الثاني، ونحن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".