قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة إن فريقه قد عاد بعد الانتصار الساحق 4-صفر على الغريم التقليدي ريال مدريد بملعب سانتياغو برنابيو في الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

وقدم فريق تشافي درسا في كرة القدم بمباراة سيطر عليها من البداية للنهاية وربما استحق الانتصار بأكثر من 4 أهداف لولا ذود تيبو كورتوا حارس ريال عن مرماه.

عاد برشلونة

وأبلغ تشافي الصحفيين "أنا سعيد، إنها ليلة ممتعة. لقد عاد برشلونة. أظهرنا اليوم أنه يمكننا مجاراة فريق ريال مدريد الرائع في ملعبه. إنه إنجاز رائع لتشجيع مشروعنا في المستقبل".

وكان تشافي أحد أبرز لاعبي برشلونة، وهو أول شخص ينتصر لاعبا ومدربا بـ4 أهداف أو أكثر على ملعب ريال مدريد، بعد أن كان ضمن تشكيلة الفريق الكتالوني التي فازت 6-2 في سانتياغو برنابيو عام 2009.

وأضاف تشافي "أنا سعيد لأننا كنا أفضل بكثير من ريال مدريد. لقد لعبنا مباراة رائعة. أستمتع بذلك لأنني أكثر من مجرد مدرب لبرشلونة، أنا من مشجعي النادي مدى الحياة، لذا فإن أمسيات مثل هذه هي تلك التي لن تنساها أبدا".

ولم ينتصر برشلونة على ريال مدريد منذ 3 سنوات، وهو سجل سيئ يوضح الكثير عن معاناة النادي في السنوات الأخيرة.

وقال تشافي "كان من المهم وضع حد لتلك الهزائم المتتالية والعقلية السلبية والشعور الذي يمر به النادي. إنها دفعة كبيرة في الروح المعنوية وسنواصل التقدم".

وتقدم النتيجة تأكيدا قويا على أن برشلونة يسير في الطريق الصحيح بعد أن بدأ من جديد عقب رحيل ليونيل ميسي قبل بداية الموسم الحالي بسبب مشاكل النادي المالية.

من القاع إلى التألق

ووصل النادي إلى القاع بمقاييسه، بعد تراجعه إلى المركز التاسع في الدوري عندما أقيل رونالد كومان في وقت سابق من الموسم.

وأعاد تشافي الحياة إلى برشلونة، الذي تقدم إلى المركز الثالث في الترتيب ولم يخسر منذ هزيمته بعد وقت إضافي أمام أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا في 20 يناير/ كانون الثاني.

وأحرز برشلونة 24 هدفا في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، وحصد 23 نقطة من 27، وتأهل إلى الدور ربع النهائي في الدوري الأوروبي.

وقال تشافي "تأثرت بالطريقة التي قاتل بها اللاعبون أكثر من الأهداف الأربعة، وكيف ركضوا وشاركوا في كل لعبة، إنه أمر ملهم".

وأضاف "لا أعتقد أنه يمكننا أن ننافس على اللقب. يتقدم ريال مدريد بفارق 12 نقطة ووصلنا بعد فوات الأوان، لكن المستقبل مشرق بالنسبة لنا".