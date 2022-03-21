بي إن سبورتس تحصل على حقوق بث التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -اليوم الاثنين- أنه توصل إلى اتفاق مع قنوات "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) التابعة لشبكة "بي إن" الإعلامية، كي تصبح شريكًا ناقلا للمباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر.

وحصلت قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق بث المباريات المرتقبة في كل من الجزائر والبحرين وتشاد وجيبوتي ومصر والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وفلسطين وقطر والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن.

وحسب بيان نشره موقع الاتحاد الآسيوي للعبة على الإنترنت، ستقوم شبكة "بي إن" بإطلاق 4 قنوات مخصصة لمباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي ستقوم بعرض المباريات وفق أحدث تقنيات البث الرقمي وبتعليق عالمي المستوى، بحيث تُقدم تغطية شاملة وخدمة مميزة للمشاهدين، وسيكون التعليق على المباريات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

مجموعة beIN الإعلامية @beINMEDIAGROUP تعلن نيلها حقوق البث المباشر للمباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 في 18 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 🎙️ تقرير | وائل البزرة @WaelAlbezreh pic.twitter.com/EmqZvGogDy — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 21, 2022

مرحلة الحسم

ووصلت مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم إلى مرحلة الحسم، حيث تطمح المنتخبات المتنافسة في حسم بطاقات التأهل بالجولتين التاسعة والعاشرة.

وفي المجموعة الأولى حسمت إيران وكوريا الجنوبية بطاقتي التأهل المباشر، وهما تتنافسان الآن من أجل الفوز بالصدارة، في حين تتنافس منتخبات الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

أما في المجموعة الثانية فإن 3 منتخبات تتنافس على بطاقتي التأهل المباشر، حيث تحل السعودية في الصدارة متفوقة على اليابان الثانية وأستراليا الثالثة.

وستكون حقوق متابعة مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متاحة عبر سلسلة متنوعة من باقات المشتركين في شبكة "بي إن سبورتس".