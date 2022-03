تفجير قنابل يدوية في الملعب يؤخر انطلاق كلاسيكو روزارينو بالدوري الأرجنتيني

أدى تفجير قنابل يدوية على أرض الملعب إلى تأخير انطلاق كلاسيكو روزارينو الأرجنتيني بين فريقي روزاريو سنترال وضيفه نيولز أولد بويز في الدوري الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

ونشر الفريق الضيف على حسابه الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار قنبلة يدوية بعد إلقائها على أرض الملعب قبل بدء المواجهة.

The moment a grenade was thrown onto the pitch prior to the Clásico Rosarino. #Newells pic.twitter.com/hFwckz6cq6 — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) March 20, 2022

وكتب حساب نيولز الرسمي على تويتر قبل وقت قصير من انطلاق المباراة، "الفرق في الملعب. أُلقيت بضع قنابل على أرض الملعب وانفجرت في وقت كان فيه الفريق يصطف لالتقاط الصور التذكارية، وهناك الآن دخان يملأ إحدى مناطق الجزاء".

وقال في تغريدة أخرى "تم تأجيل ركلة البداية التي يتم إخبار الحكم ببدئها من قبل رئيس الأمن، إذ تسبب عدد من القنابل اليدوية التي ألقيت على أرض الملعب في إحداث ثقوب في الملعب".

The goal that won the Clásico Rosarino for Newell's from Juan Manuel García 💪 #Newells pic.twitter.com/8GkiKzCwcp — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) March 20, 2022

وشارك نيولز مقاطع فيديو أخرى للحظة تسجيل هدف المباراة الوحيد من لاعبه خوان غارسيا والاحتفال من اللاعبين، مشيرا إلى أن شرطة مكافحة الشغب نزلت إلى أرض الملعب لحماية اللاعبين.

وعلّق الفريق الأرجنتيني على تدخل الشرطة بالقول "هل يحتاج لاعبوك إلى الحماية من شرطة مكافحة الشغب عندما يحتفلون بهدف؟".

An alternative angle of Juan Manuel García’s winner in today’s Clásico Rosarino. A very well-worked goal to silence the whole stadium 🤫#Newells pic.twitter.com/p3lEky2eug — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) March 20, 2022

ولم يصدر أي تعليق رسمي من فريق روزاريو -صاحب الأرض- عما حدث على أرض الملعب.

Teams are on the pitch. A few bombs are thrown onto the pitch and explode as the teams lineup for their photos. There is now smoke filling one of the penalty boxes. #Newells #ClásicoRosarino #CopaBinance — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) March 20, 2022