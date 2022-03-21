الحكومة البريطانية تنتقد لقاء الشيخ منصور آل نهيان مالك مانشستر سيتي بالرئيس السوري في الإمارات

تعرض الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لانتقادات من قبل حكومة المملكة المتحدة لاجتماعه مؤخرًا مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال متحدث باسم الخارجية إن مثل هذه الاجتماعات "تقوض آفاق" السلام في سوريا.

وعلق كريس براينت النائب العمالي في البرلمان البريطاني، على هذا اللقاء، في مقابلة مع صحيفة تلغراف، بالتساؤل عما إذا كان منصور "شخصًا لائقًا ومناسبًا لامتلاك نادٍ لكرة القدم".

وفي أول زيارة للرئيس السوري إلى الإمارات منذ 11 عامًا، التقى الأسد الأسبوع الماضي بالعديد من الشخصيات البارزة هناك ومنهم الشيخ منصور الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء.