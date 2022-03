عاش لاعبو برشلونة الإسباني ليلة تاريخية في ملعب سانتياغو برنابيو بعد فوزهم الساحق على الغريم ريال مدريد برباعية نظيفة، وأطلق عناصر الفريق رفقة مدربهم العنان لفرحتهم في غرف الملابس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق برشلونة فوزه الأول على الريال منذ 3 أعوام، وبالتحديد منذ مارس/آذار 2019، وسجل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ هدفين، ليواصل بدايته الملهمة مع الفريق الذي انتقل إليه قادما من صفوف أرسنال في يناير/كانون الثاني الماضي. وتكفل رونالد إراوخو وفيران توريس بتسجيل هدفين.

ونشر نادي برشلونة عبر حساباته بمواقع التواصل مقاطعا يظهر الفرحة الكبيرة للاعبين رفقة مدربهم تشافي هيرنانديز.

واستقبل هيرنانديز اللاعبين، ووجّه التحية لكل واحد منهم عند دخول غرفة الملابس، وظهر الجميع في قمة الفرحة بعد هذا الفوز الذي يعزز الثقة بعد بداية موسم صعبة بالدوري وخروج مبكر من دوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

ونقل عدد من لاعبي برشلونة أجواء الفرحة عبر حساباتهم في مواقع التواصل، وأكد جيرارد بيكيه أن الفوز إعلان للعودة إلى العهد الذهبي الذي سيطر الفريق خلاله على المنافسة أمام الغريم التقليدي.

We are back.

من جانبه، نشر أوباميانغ صورة له وأرفقها بعبار "تحية من اللاعب المنتهي" في إشارة لانتقادات وجهت إليه فترة سابقة بسبب تراجع مستواه مع أرسنال، قبل أن يلتحق ببرشلونة فترة الانتقالات الشتوية ويحقق أرقاما مميزة بمبارياته الأولى مع النادي الكتالوني.

Hello from the finished player 🔵🔴

💪🏽 pic.twitter.com/MUPmsznoup

— AUBA⚡️ (@Auba) March 21, 2022