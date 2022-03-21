تصدرت خسارة ريال مدريد القاسية على يد برشلونة في "كلاسيكو الأرض" عناوين الصحافة الإسبانية، التي تحدثت عن الأداء الكبير الذي قدمه الفريق الكتالوني أمام أصحاب الملعب في سانتياغو برنابيو.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 4- صفر، بعد سلسلة من الهزائم المتتالية في اللقاءات السابقة التي جمعت بين الفريقين منذ عام 2019.

واحتفت الصحافة الكتالونية بالفوز الكبير لبرشلونة، فكتبت صحيفة "سبورت" على صفحتها الأولى لعدد اليوم الاثنين: "يسعدني الفوز عليك مرة أخرى.. عودة برشلونة!"

وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية الصفحة الرئيسية لعدد اليوم الاثنين عن المباراة بكلمة واحدة "اهتزاز"، وكتبت عن نتيجة اللقاء "عاد برشلونة، الإذلال كان في قمته، اكتساح وهيمنة كاملة في سانتياغو برنابيو، وعاد إلى طريق الفوز بعد 3 سنوات متتالية من الهزائم".

الليلة السوداء

أما الصحافة المدريدية، فعبرت عن صدمتها من النتيجة وسوء الأداء، حيث وصفت صحيفة "آس" -على صفحتها الأولى- مباراة الكلاسيكو بـ"الليلة السوداء"، قائلة عن المباراة "برشلونة دمّر أسوأ ريال مدريد".

🌙¡Buenas noches!

🗓️Esta es nuestra #PortadAS de hoy, 21 de marzo

⚫Noche negra pic.twitter.com/95DlDrkGUX — Diario AS (@diarioas) March 20, 2022

وانتقدت الصحيفة المدريدية تشكيلة مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، إذ تقول "تخيل أن يضع أنشيلوتي مودريتش في مركز المهاجم والرقم 9".

أما صحيفة "ماركا" (MARCA) المقربة من ريال مدريد، فكتبت على صفحتها الأولى عن لقاء الكلاسيكو "صفعة من أولئك الذين يؤلمون".

🧨 'Bofetón', 'Meneo'… las duras portadas de resaca post Clásico tras la goleada del Barça en el Bernabéu 📰 https://t.co/bVSUB1QJH1 #LasPortadas pic.twitter.com/gBtlxe3LWQ — MARCA (@marca) March 21, 2022

وعلقت ماركا على الفوز الكبير للفريق الضيف "برشلونة يسير في البرنابيو ضد ريال مدريد الذي لا يمكن التعرف عليه، وكورتوا أنقذ الفريق من فوز أكبر".

ووضعت ماركا صورة غلافها وغلاف صحيفة موندو ديبورتيفو، معلقة عليها "(صفعة) و(تذبذب) هذه هي النتائج القاسية بعد الكلاسيكو بفوز برشلونة في البرنابيو".