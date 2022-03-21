رحب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالمتطوعين المشاركين في كأس العالم التي تستضيفها قطر في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال الشيخ تميم عبر تغريدة بموقع تويتر "أرحب بجميع متطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022، وأتمنى لهم ولمن سيشاركون في البطولة الأولى من نوعها في منطقتنا تجربة مميزة يكتشفون من خلالها ما تتميز به ثقافتنا العربية من ثراء وتسامح ومن حرص على مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات والشعوب، وهذا أحد أهدافنا الرئيسية من استضافة البطولة".

أرحب بجميع متطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022، وأتمنى لهم ولمن سيشاركون في البطولة الأولى من نوعها في منطقتنا تجربة مميزة يكتشفون من خلالها ما تتميز به ثقافتنا العربية من ثراء وتسامح ومن حرص على مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات والشعوب، وهذا أحد أهدافنا الرئيسية من استضافة البطولة. https://t.co/677llt1V8w — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 21, 2022

وجاءت تغريدة أمير قطر بالتزامن مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم 2022 خلال احتفالية خاصة في المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا في الدوحة.

وشارك في الحفل نخبة من الضيوف المميزين، من بينهم عدد من أساطير كرة القدم، وتم توجيه الدعوة إلى المهتمين للتسجيل في أكبر نشاط تطوعي في تاريخ قطر.

وتشهد النسخة المقبلة من مونديال كرة القدم مشاركة 20 ألف متطوع، سيعملون في 45 جانبا تشغيليا في المواقع المرتبطة بالبطولة، مثل الملاعب ومراكز التدريب والمطارات ومناطق المشجعين والفنادق ومراكز وسائل النقل العام.

وذكر الفيفا أن مونديال قطر سيشهد وجود فريق كامل من المتطوعين سيعملون خلف الكواليس وراء كل تذكرة، وكل لقطة تلفزيونية، وكل مباراة وكل هدف، ويمثلون ركنا أساسيا من العملية الشاملة التي ستتيح الاستمتاع بأجواء تزخر بالود والمتعة خلال كأس العالم، وسيقدمون دعما هائلاً في تنفيذ العمليات التشغيلية خلال الحدث الرياضي الأبرز.

وتنص شروط التقدم بطلب التطوع على أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاما بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، مع إتقان اللغة الإنجليزية، كما أن التحدث باللغة العربية يمنح المتقدم ميزة إضافية. ولا يشترط أن يكون لدى المتقدمين خبرة سابقة، ويُرحَّب بالمرشحين من جميع الخلفيات ومن كافة أنحاء العالم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم @fifaworldcup يطلق برنامجه الخاص بالتطوع لمونديال#قطر٢٠٢٢ سجّل طلبك الآنhttps://t.co/dMu7ltaTGc pic.twitter.com/rTGHxuoMMS — Road to 2022 (@roadto2022) March 21, 2022

وبإمكان الراغبين في الانضمام لفريق المتطوعين لكأس العالم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: volunteer.fifa.com.

ورغم أن منافسات كأس العالم قطر 2022 ستنطلق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، فإن بعض الأدوار التطوعية ستبدأ من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.