كأس العالم|كرة قدم|قطر

أمير قطر يرحب بالمتطوعين في كأس العالم 2022

Arab Cup - Final - Tunisia v Algeria Soccer Football - Arab Cup - Final - Tunisia v Algeria - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 18, 2021 FIFA President Gianni Infantino and Emir of Qatar Tamim bin Hamad Al Thani during the trophy presentation REUTERS/Suhaib Salem
أمير قطر رفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (رويترز)
21/3/2022

رحب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالمتطوعين المشاركين في كأس العالم التي تستضيفها قطر في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال الشيخ تميم عبر تغريدة بموقع تويتر "أرحب بجميع متطوعي كأس العالم FIFA قطر 2022، وأتمنى لهم ولمن سيشاركون في البطولة الأولى من نوعها في منطقتنا تجربة مميزة يكتشفون من خلالها ما تتميز به ثقافتنا العربية من ثراء وتسامح ومن حرص على مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات والشعوب، وهذا أحد أهدافنا الرئيسية من استضافة البطولة".

وجاءت تغريدة أمير قطر بالتزامن مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم 2022 خلال احتفالية خاصة في المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا في الدوحة.

وشارك في الحفل نخبة من الضيوف المميزين، من بينهم عدد من أساطير كرة القدم، وتم توجيه الدعوة إلى المهتمين للتسجيل في أكبر نشاط تطوعي في تاريخ قطر.

وتشهد النسخة المقبلة من مونديال كرة القدم مشاركة 20 ألف متطوع، سيعملون في 45 جانبا تشغيليا في المواقع المرتبطة بالبطولة، مثل الملاعب ومراكز التدريب والمطارات ومناطق المشجعين والفنادق ومراكز وسائل النقل العام.

وذكر الفيفا أن مونديال قطر سيشهد وجود فريق كامل من المتطوعين سيعملون خلف الكواليس وراء كل تذكرة، وكل لقطة تلفزيونية، وكل مباراة وكل هدف، ويمثلون ركنا أساسيا من العملية الشاملة التي ستتيح الاستمتاع بأجواء تزخر بالود والمتعة خلال كأس العالم، وسيقدمون دعما هائلاً في تنفيذ العمليات التشغيلية خلال الحدث الرياضي الأبرز.

وتنص شروط التقدم بطلب التطوع على أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاما بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، مع إتقان اللغة الإنجليزية، كما أن التحدث باللغة العربية يمنح المتقدم ميزة إضافية. ولا يشترط أن يكون لدى المتقدمين خبرة سابقة، ويُرحَّب بالمرشحين من جميع الخلفيات ومن كافة أنحاء العالم.

وبإمكان الراغبين في الانضمام لفريق المتطوعين لكأس العالم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: volunteer.fifa.com.

ورغم أن منافسات كأس العالم قطر 2022 ستنطلق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني القادم وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، فإن بعض الأدوار التطوعية ستبدأ من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات