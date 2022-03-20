وجه موناكو ضربة جديدة إلى باريس سان جيرمان الموسم الحالي وتغلب عليه 3-صفر اليوم الأحد في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لتزداد الضغوط على المدرب ماوريسيو بوكيتينو بعد أقل من أسبوعين على الخروج من دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال سان جيرمان يملك 65 نقطة من 29 مباراة، متفوقا على أولمبيك مرسيليا ونيس بفارق 15 نقطة قبل لقاء الفريقين في وقت لاحق اليوم بعد تلقيه ثالث هزيمة على التوالي خارج أرضه في الدوري.

ومع غياب ليونيل ميسي بسبب الإنفلونزا، لم يقدم فريق العاصمة أي شيء تقريبا في ملعب لويس الثاني بعد 11 يوما من خروجه من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الذي سجل ثلاثية خلال 17 دقيقة.

وأنهى موناكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله وسام بن يدر في الدقيقة 25، وعزز انتصاره في الشوط الثاني بهدف سجله البديل الألماني كيفن فولاند في الدقيقة 68.

ولم يكتف موناكو بذلك بل سجل بن يدر الهدف الثاني له والثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 88، لتكون الهزيمة الرابعة لسان جيرمان في المسابقة هذا الموسم، وهي الثالثة في آخر 5 مباريات خاضها الفريق بالمسابقة.

وبات رصيد موناكو 44 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع بفارق الأهداف فقط أمام لنس.