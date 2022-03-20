رغم إقامة الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو فإن ريال مدريد اختار أن يخوض الكلاسيكو أمام برشلونة اليوم الأحد في الجولة الـ29 للدوري الإسباني لكرة القدم بقميص أسود، وأثار ذلك علامات استفهام.

وأوضح ريال مدريد أنه سيخوض الكلاسيكو بقميص أسود خاص تزامنًا مع الذكرى الـ120 لتأسيس النادي.

وقدّم ريال مدريد على موقعه الإلكتروني، يوم الجمعة، قميصه الجديد لجماهيره بمناسبة مرور 120 عامًا على تأسيس النادي، مستعرضًا القميص على أبرز نجوم الفريق وفي مقدمتهم النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ونشر فريق العاصمة الإسبانية مدريد، على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، مقطع فيديو يظهر الطقم الذي سيرتديه لاعبو ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو.

واستعرض الفيديو التصميم الجديد للقميص الذي سيكون خاصًا بهذه المناسبة، وسيكون بإصدار محدود وفق ما أعلن النادي.

وفي السادس من مارس/آذار الحالي، مرّت الذكرى الـ120 لتأسيس ريال مدريد، الذي أُسّس عام 1902، واختير كأفضل فريق كرة قدم في القرن الـ20؛ بفضل البطولات المحلية والأوروبية التي حققها منذ نشأته.