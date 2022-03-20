كرة قدم

لاعبو الفيصلي يغنون لفلسطين لحظة دخولهم أرضها للمشاركة ببطولة القدس والكرامة

الفيصلي والرمثا
الفيصلي فاز على الرمثا في اليوم الأول لبطولة القدس والكرامة (مواقع إلكترونية)
20/3/2022-|آخر تحديث: 20/3/202211:23 AM (مكة المكرمة)

بالغناء لفلسطين بشكل عفوي عبّر لاعبو نادي الفيصلي الأردني عن سعادتهم بلحظة دخول الأراضي الفلسطينية، للمشاركة في بطولة القدس والكرامة التي تقام بتنظيم مشترك من الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم.

وشارك الحساب الرسمي للفيصلي على مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس الجمعة، مقطع فيديو للاعبين من الحافلة وهم يرددون كلمات إحدى أغاني الثورة الفلسطينية "علّا يا بلادي علا"، وعلامات الفرحة تبدو على وجوههم بعد دخول فلسطين.

وكتب الفيصلي على الفيديو "أجمل المشاعر هو ما يخرج منك بعفوية وبلا تخطيط مسبق، نترككم مع لقطة عفوية تعبر عن سعادة نسورنا بتواجدهم في أرض فلسطين الكرامة".

وانطلقت منافسات البطولة مساء أمس السبت، بفوز الوحدات الأردني على شباب الخليل الفلسطيني 3-0، ثم فوز الفيصلي على مواطنه الرمثا 2-0.

وتقام البطولة في نسختها الأولى بتنظيم مشترك من الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم، بمشاركة 3 أندية أردنية (الوحدات، الفيصلي، والرمثا)، و3 أندية فلسطينية (شباب الخليل، شباب رفح، وجبل المكبر)، وتديرها طواقم تحكيمية من الأردن وفلسطين.

 

المصدر : وكالة سند