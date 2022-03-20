بالغناء لفلسطين بشكل عفوي عبّر لاعبو نادي الفيصلي الأردني عن سعادتهم بلحظة دخول الأراضي الفلسطينية، للمشاركة في بطولة القدس والكرامة التي تقام بتنظيم مشترك من الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم.

وشارك الحساب الرسمي للفيصلي على مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس الجمعة، مقطع فيديو للاعبين من الحافلة وهم يرددون كلمات إحدى أغاني الثورة الفلسطينية "علّا يا بلادي علا"، وعلامات الفرحة تبدو على وجوههم بعد دخول فلسطين.

وكتب الفيصلي على الفيديو "أجمل المشاعر هو ما يخرج منك بعفوية وبلا تخطيط مسبق، نترككم مع لقطة عفوية تعبر عن سعادة نسورنا بتواجدهم في أرض فلسطين الكرامة".

أجمل المشاعر هو ما يخرج منك بعفوية وبلا تخطيط مسبق … نترككم مع لقطة عفوية تعبر عن سعادة نسورنا بتواجدهم في أرض #فلسطين الكرامة 🇵🇸 #الفيصلي 🦅#القدس_والكرامة pic.twitter.com/rNLpXWS6IJ — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) March 18, 2022

وانطلقت منافسات البطولة مساء أمس السبت، بفوز الوحدات الأردني على شباب الخليل الفلسطيني 3-0، ثم فوز الفيصلي على مواطنه الرمثا 2-0.

🎥 أهداف المباراة التي جمعتنا مع أشقائنا نادي #الرمثا ضمن مرحلة المجموعات من بطولة #القدس_والكرامة والتي إنتهت بفوز نسورنا بهدفين دون مقابل.#الفيصلي 🦅 pic.twitter.com/NPwMg38yP5 — الفيصلي الأردني (@ALFAISALYSCJO) March 19, 2022

وتقام البطولة في نسختها الأولى بتنظيم مشترك من الاتحادين الفلسطيني والأردني لكرة القدم، بمشاركة 3 أندية أردنية (الوحدات، الفيصلي، والرمثا)، و3 أندية فلسطينية (شباب الخليل، شباب رفح، وجبل المكبر)، وتديرها طواقم تحكيمية من الأردن وفلسطين.