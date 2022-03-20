أعلن جون تيري القائد السابق لفريق تشلسي الإنجليزي، أنه سيحاول المساعدة في حماية "تاريخ وتراث" النادي من خلال الانضمام إلى كونسورتيوم (ترو بلوز) في محاولته لشراء حصة تبلغ 10% في النادي المعروض للبيع، وهي حصة ستستخدم لتمثيل الجماهير على حد قوله.

ويتألف الكونسورتيوم من لاعبين سابقين، ومن بينهم تيري ولاعبة تشلسي السابقة كلير رافيرتي، بالإضافة إلى رواد أعمال ومشجعين بريطانيين.

ويتلقى الكونسورتيوم المشورة من أوكفيل كابيتال، وهي شركة رائدة في مجال الاندماج والاستحواذ والاستشارات الإستراتيجية التي تركز على قطاعات ألعاب الفيديو والمراهنات والرياضة.

وكتب تيري في حسابه على تويتر "كان تشلسي جزءا مهما من حياتي لمدة 22 عاما. أريد أن أرى تاريخ النادي وتراثه محميين بينما ندخل حقبة جديدة مع أشخاص متشابهين في التفكير ولديهم نفس الرؤية طويلة المدى لبناء أفضل ناد لكرة القدم في العالم. بعد أن التقيت وسمعت ما يدور حوله كونسورتيوم ترو بلوز، أعلم أنهم يفهمون ذلك".

وأضاف "إنهم مجموعة من مشجعي تشلسي وحاملي التذاكر الموسمية الذين ابتكروا مفهوما يكمل ويساعد العرض المفضل لإدارة النادي مع إضافة حلقة اتصال مع المشجعين والتفاعل مع مجلس الإدارة".

3 عروض لشراء تشلسي

وتم تقديم 3 عروض لشراء تشلسي من قبل مجموعات بقيادة المطور العقاري البريطاني نيك كاندي، وعائلة ريكيتس ملاك فريق شيكاغو كابس المنافس في دوري البيسبول الأميركي، ومارتن بروتون وسيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وعرض مالك تشلسي رومان أبراموفيتش النادي في البداية للبيع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الثري الروسي، مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.

وفاز تيري مع تشلسي بـ5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز و5 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا في 2012.

وخاض المدافع 717 مباراة مع النادي اللندني بين 1998 و2017، مما يجعله ضمن أساطير النادي اللندني العريق.