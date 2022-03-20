نصح الخبير في سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو رومانو -اليوم الأحد- نادي ليفربول الإنجليزي بتجديد التعاقد مع نجمه المصري محمد صلاح، في ظل اهتمام برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه.

وقال رومانو لصحيفة "غازيتا ديلو فايف" الإيطالية إن صلاح يريد البقاء في آنفيلد، لكنه يريد عقدًا جادًّا مع الريدز، لأنه يدرك تماما إمكانية حصوله على أموال "طائلة" في ناد آخر.

ويسعى ليفربول للاحتفاظ بهداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (20 هدفا)، لكن لا يبدو الأمر مفائلًا للغاية في الوقت الحالي، في ظل حرص النادي على الحفاظ على هيكل الأجور الحالي للاعبيه، على حد قول خبير الانتقالات.

ومع ذلك، قال رومانو "من الأفضل لليفربول ألا يبتعد عن الإستراتيجية الناجحة له، ولكن في الوقت نفسه يبدو أن صلاح لاعب جيد بما يكفي للتخلص من هذه اللوائح. من الصعب أن نتخيل أنهم سيجدون بسهولة بديلًا من دون إنفاق ثروة على أي حال، فلماذا لا تخصص هذه الأموال لإعطائه الأجر الذي يريده؟".

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية قد كشفت أن هناك منافسة بين برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل ضمّ محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن باريس سان جيرمان لن يواجه أي مشكلة في تلبية طلبات صلاح من حيث راتبه الأسبوعي حيث يستعد الفريق الفرنسي لخروج جماعي في فترة الانتقالات المقبلة، ومع احتمال انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد في صفقة مجانية هذا الصيف سيكون صلاح التعويض الأفضل.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة أيضا حريص على قدوم صلاح البالغ 29 عامًا إلى ملعب "كامب نو" في الموسم المقبل، ويرغب أن يدفع ما يقرب من 80 مليون دولار، لكن يعتقد أن ليفربول سيطالب بنحو 110 ملايين دولار للاستغناء عن أبرز هدافيه.

وتعزز هذه التقارير عدم توصل صلاح مع ناديه ليفربول إلى اتفاق على التجديد حتى الآن، فقد كشفت بعض التقارير عن رغبة صلاح في الحصول على ضعف راتبه الأسبوعي الحالي البالغ نحو 250 ألف دولار للموافقة على تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.