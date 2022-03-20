شاهد.. بلماضي الغاضب يدافع عن خياراته ويهاجم الصحفيين

دافع مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي عن خياراته في التشكيلة التي ستواجه الكاميرون مرتين الشهر الحالي في مواجهة فاصلة مؤهلة لمونديال قطر 2022، وأكد أن التغييرات التي أجراها هدفها التأهل لنهائيات قطر.

وأعلن المدرب، أمس السبت، تشكيلة شهدت العديد من المفاجآت، أبرزها غياب المهاجم بغداد بونجاح والجناحين سعيد بن رحمة وآدم وناس.

وكان بونجاح هداف السد بطل الدوري القطري خيارا أساسيا في منتخب "الخضر" لفترة طويلة لكن مستواه تراجع الفترة الأخيرة.

كما خاض بن رحمة 37 مباراة مع وستهام يونايتد بجميع المسابقات مسجلا 8 أهداف، كما قدم 6 تمريرات حاسمة.

وأعاد بلماضي ضم الرباعي إسحاق بلفوضيل وعدلان قديورة ورشيد غزال وهشام بوداوي بعد غيابهم عن كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

كما استدعى الوجهين الجديدين يوسف لعوافي مدافع النجم الساحلي التونسي، ومحمد بن يطو مهاجم الوكرة القطري.

وقال للصحفيين بلهجة غاضبة اليوم "كل مرة تتحدثون عن القائمة، دعونا نلعب المباراة وبعدها نتحدث. كل معسكر نعيد نفس الكلام، حافظنا على كيان المنتخب. هناك تغييرات في كل المنتخبات، لكن في المنتخب الجزائري دائما يحدِث ذلك مشكلة".

#بلماضي عندكم بروبلم مع هذه القائمة ؟؟ pic.twitter.com/yykpKi4ctl — شكـوُبـيستـانْ ْ ツ stâtût dzツ (@chkoubistan_sta) March 20, 2022

وتابع "محرز موجود وبلايلي موجود، يجب ألا نغير كل مرة ربما لا نحب الاستقرار، هذا الأمر أصبح متعبا للغاية. إسحاق بلفوضيل قادر على تقديم الكثير أمام الكاميرون سواء ذهابا أو إيابا. كان قادرا على المشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية 2019 في مصر لولا الإصابة، وكان لي مساعد يعمل في نادي ليون أثنى عليه كثيرا".

تصفيات كأس العالم – قطر 2022 🏆

قائمة 24 لاعب للمواجهة المزدوجة أمام منتخب الكاميرون 🇨🇲 لحساب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم #LesVerts #teamdz #123vivalAlgérie #LesFennecs #WorldCupQatar2022✊🇩🇿 pic.twitter.com/UxrilJ921X — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 19, 2022

وواصل بلماضي دفاعه عن خياراته الفنية قائلا "هناك لاعبون لم يوجدوا منذ فترة بالمنتخب الوطني وعادوا مرة أخرى إلى صفوف الفريق. الخيارات من أجل مصلحة المنتخب الوطني، والمستقبل لا يزال أمامهم".

وهاجم المدرب الصحفيين دفاعا عن قراره بإبعاد آدم زقران، قائلا إن ذلك خيار يعود للمدرب" هل مارستم كرة القدم أو لديكم شهادات في التدريبات حتى تحكموا على عدم استدعاء زرقان أو لاعب آخر، عليكم أن تكونوا منطقيين".

#بلماضي : سنكافح من أجل انتزاع تأشيرة قطر pic.twitter.com/V2pBVSJR21 — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) March 20, 2022

ودافع بلماضي عن اختيار بن يطو قائلا إنه "يستحق الوجود في المنتخب وهذا كان ثمار عمله الجاد، أهنئه على التحاقه بالمنتخب، ولديه مواصفات كنا نبحث عنها في وقت ما".

وعن عودة قديورة بعد غياب طويل، أكد بلماضي "هو قادر على تقديم أشياء معينة، وجوده من أجل تطبيق بعض التفاصيل والتعليمات المحددة، لكن لا يعني هذا أنه سيشارك أمام الكاميرون".

وتحل الجزائر ضيفة على الكاميرون يوم 25 مارس/آذار ثم تستضيف اللقاء الثاني بعد 4 أيام. ويتأهل الفائز لنهائيات كأس العالم في قطر.

ويخوض فريق بلماضي معسكرا في غينيا الاستوائية قبل السفر إلى دوالا لمواجهة الكاميرون.