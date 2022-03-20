تشافي يفتح الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة

يعتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنه سيكون من الجيد لليغا عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة مجددا، خاصة أنه لا يزال أمامه 3 سنوات على الأقل للعطاء في الملاعب.

وعند سؤال تشافي مدرب برشلونة عن رأي تيباس، لم يتردد في فتح الأبواب أمام صديقه وزميله السابق الذي رحل إلى باريس سان جيرمان بداية الموسم الحالي، قبل تولي تشافي تدريب الفريق بعدة أشهر.

وعلق تشافي على عودة أسطورة برشلونة قائلا "أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ وفي تاريخ برشلونة. أبواب النادي ستبقى مفتوحة له كل يوم ما دمت هنا مدربا للفريق. يمكنه أن يأتي كل يوم لمشاهدة التدريبات أو التحدث إلى المدرب. ما قدمه لنا لا يقدر بثمن".

وأضاف "لديه عقد مع باريس سان جيرمان ولا يمكنني فعل أكثر من ذلك"، في إشارة إلى أنه لا يستطيع التصريح بإمكانية عودته خلال عقده مع فريق آخر.

وأوضحت صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية، قبل أيام قليلة أن ميسي -رغم أنه يعيش حالة من الإحباط بعد الخسارة أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا- فإنه لا ينوي العودة إلى برشلونة في الوقت الحالي، وأن أفكاره تدور حول الوفاء بعقده مع سان جيرمان حتى نهايته، خاصة أن برشلونة ما زال يعاني من الأزمة المالية التي تسببت في رحيل ميسي عن النادي.