الجماهير المصرية تهاجم تشكيلة كيروش لمواجهتي السنغال على بطاقة التأهل لمونديال قطر

أثارت تشكيلة المنتخب المصري المستدعاة لمباراتي السنغال في المرحلة الفاصلة للتصفيات الأفريقية لنهائيات كأس العالم 2022، الكثير من الانتقادات بين الجماهير المصرية على منصات التواصل، بسبب وجود بعض الأسماء وغياب أسماء أخرى رأت الجماهير أنها الأحق بتمثيل الفراعنة.

وأعلن كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري، عن القائمة النهائية التي ستخوض لقاءي السنغال خلال الأيام المقبلة، والتي شهدت انضمام محمد مجدي أفشة وعمر جابر وياسر إبراهيم، فيما تم استبعاد أحمد حسن "كوكا"، ومهند لاشين، ومحمد شريف.

🔴 | كارلوس كيروش يُعلن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي السنغال في المرحلة النهائية من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/XTklYZPQb9 — EFA.eg (@EFA) March 19, 2022

ورغم عودة أفشة للمنتخب فإن استبعاد كوكا وشريف وغيرهما من اللاعبين، أثار استغراب الجماهير المصرية، التي عبّرت عن عدم رضاها عن القائمة ورأت فيها بعض الخلل، من وجهة نظرهم.

وكتب الصحفي الرياضي عادل هيبة، عن غياب لاعبي الأهلي محمد شريف وأحمد عبد القادر: "عدم وجودهما مع منتخب مصر خسارة كبيرة".

عدم وجودهم مع منتخب مصر خسارة كبيرة 😠 https://t.co/KZBmw7GaLV — Adel Hypa 🇪🇬 (@Adel_Hypa) March 19, 2022

واستنكر أحد المشجعين وجود مجموعة من اللاعبين في تشكيلة "الفراعنة"، قائلا: "نبيل عماد! مروان حمدي! أفشة! محمود علاء! أين أحمد عبد القادر وأحمد ياسر ريان؟ مبروك الخسارة يا رجال".

وفي السياق ذاته، سخر بعض الجماهير من التشكيلة بعد الإعلان عنها، حيث كتب أحدهم: "لأجل خاطر كيروش واتحاد الكرة وأبو ريدة قررت أشجع السنغال".

وفي رأي مخالف لسابقه، رأى أحد المشجعين أن القائمة مناسبة، قائلا: "أنا أرى (أن) القائمة لا يوجد فيها شيء غلط، كيروش يأخذ ما يحتاجه من اللاعبين لأجل مباراتين من وجهة نظره، وهي الأصح".