أصيب لاعب كرة قدم برازيلي في غريميو القادم من بورتو أليغري بهاتف محمول في أثناء احتفاله بهدف يوم السبت وأُجبر على مغادرة الملعب لتلقي العلاج الطبي.

وكان لوكاس سيلفا يحتفل بهدف غريميو الثالث في فوزه 3-صفر على غريمه في المدينة إنترناسيونال عندما أصيب في وجهه بهاتف أُلقي من المدرجات.

OBJETO ARREMESSADO| Câmera do SBT flagrou o momento em que um torcedor arremessa um objeto em direção aos jogadores do Grêmio e acerta o volante Lucas Silva. O jogador teve ferimentos na boca e no nariz. #sbtRioGrande pic.twitter.com/o0k4wchcRs — SBT RS (@sbtrs) March 19, 2022

وقال غريميو في تقرير المباراة على تويتر "البديل لوكاس سيلفا ينزف بعد أن اصطدم به هاتف محمول".

وأظهر مقطع فيديو للواقعة لاعب وسط ريال مدريد وأولمبيك مرسيليا السابق البالغ من العمر 29 عاما وهو ينزف من فمه.

📱 احد جماهير انترناسيونال قام بقذف هاتفه المحمول تجاه لاعبين غريميو اثناء الاحتفال بهدف ديغو سوزا و تعرض اللاعب لوكاس سيلفا .#LucasSilva pic.twitter.com/O2eH9ghDKM — ViVA SPORT (@ViVA__SPORT) March 20, 2022

ووقع الاعتداء في الدقيقة 79 من مباراة قبل نهائي بطولة ولاية ريو غراندي دو سول.

وأكد اللاعب بعد المباراة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أنه بخير رغم إصابته بالهاتف المحمول.

Apesar desse episódio de covardia do "celular", estou bem. Grande vitória e passo importante rumo a final!!! pic.twitter.com/rcgqnOe5DW — Lucas Silva (@16LucasSilva) March 19, 2022

وهذه ثاني واقعة خطيرة في مباراة بين الفريقين في أقل من شهر.

وأُلغيت مواجهة بين غريميو وإنترناسيونال قبل لحظات من انطلاقها في فبراير/ شباط عندما هاجم مشجعون حافلة غريميو التي كانت في طريقها إلى ملعب إنترناسيونال.

ويلتقي الفريقان مرة أخرى في إياب الدور قبل النهائي على ملعب غريميو يوم الأربعاء.