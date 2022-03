أصيب لاعب كرة قدم برازيلي في غريميو القادم من بورتو أليغري بهاتف محمول في أثناء احتفاله بهدف يوم السبت وأُجبر على مغادرة الملعب لتلقي العلاج الطبي.

وكان لوكاس سيلفا يحتفل بهدف غريميو الثالث في فوزه 3-صفر على غريمه في المدينة إنترناسيونال عندما أصيب في وجهه بهاتف أُلقي من المدرجات.

OBJETO ARREMESSADO| Câmera do SBT flagrou o momento em que um torcedor arremessa um objeto em direção aos jogadores do Grêmio e acerta o volante Lucas Silva. O jogador teve ferimentos na boca e no nariz. #sbtRioGrande pic.twitter.com/o0k4wchcRs

