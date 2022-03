مقتل رياضيَين أوكرانيين على جبهة القتال ووفاة ثالث مع أسرته في قصف روسي على منزله

أعلن "الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين" (FIFPRO) مقتل لاعبَين أوكرانيين في العملية العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، فيما كان أحد لاعبي الألعاب الشتوية أول الضحايا على الجبهة.

وقال الاتحاد إن فيتالي سابيلو ودميترو مارتينينكو، اللذين يبلغان من العمر 21 و25 عاما على التوالي، قد وقعا ضحية القصف الروسي.

ونعى الاتحاد اللاعبَين على وسائل التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أنها أول خسارة لكرة قدم في هذه الحرب.

وكان فيتالي سابيلو لاعبا بفريق شباب كارباتي لفيف، وكما أعلن ناديه مقتله في معركة قتالية على جبهة كييف في محاولة لوقف تقدم القوات الروسية.

فيما لقي مارتينينكو -الذي كان لاعبا لفريق إف سي جوستوميل- مصرعه مع أسرته بعد أن أصابت القنابل الروسية منزله خلال إحدى الغارات.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022