علقت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم عضوية الأندية الروسية السبعة الأعضاء بأثر فوري على خلفية العملية العسكرية التي شنتها موسكو على أوكرانيا.

وعقدت الرابطة اجتماعا في ملعب نادي توتنهام هوتسبير بلندن أمس الثلاثاء أيدت خلاله القرارات الأخيرة للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA)، ونقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبورغ إلى العاصمة باريس.

وقالت الرابطة -في بيان- عبر موقعها الرسمي "على مدار الأسبوع الماضي تصرفت جمعية رابطة الأندية الأوروبية بسرعة وحزم للتأييد والمشاركة في قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعليق مشاركة جميع الأندية الروسية في مسابقات الاتحاد، إلى جانب قرار يويفا بإنهاء شراكته التجارية مع غازبروم".

وأشارت الرابطة إلى أنها "كانت على اتصال دائم مع الأندية الأعضاء الأوكرانية، وأنها تدرس طرقا مختلفة لمساعدة كرة القدم الأوكرانية من خلال منح تسهيلات للاعبين، إضافة إلى توفير التمويل".

وتتوالى سلسلة العقوبات الرياضية على موسكو بعد قرار الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم أول أمس الاثنين استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من كافة البطولات الرسمية.

كما تم منع روسيا من خوض مبارياتها الرسمية على أرضها حتى إشعار آخر.

وأطلقت روسيا فجر الخميس الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.