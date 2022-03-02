قال قطب الأعمال السويسري هانزيورج فيس لصحيفة "بليك" (Blake) السويسرية، إنه يدرس شراء نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

ونقلت الصحيفة عن فيس قوله في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء "يحاول أبراموفيتش حاليا بيع جميع العقارات التي يملكها في إنجلترا، ويرغب كذلك في التخلص سريعا من نادي تشلسي. تلقيت مع 3 آخرين عرضا (أمس) الثلاثاء لشراء تشلسي من أبراموفيتش‭"‬.

وقال فيس إنه سيضطر إلى الانتظار 4 أو 5 أيام لمعرفة كيف ستسير الأمور.

وأضاف "أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي. كما تعرفون تشلسي مدين له بملياري جنيه إسترليني (2.66 مليون دولار). لكن تشلسي لا يملك أموالا. وهذا يعني أن أي جهة ترغب في شراء تشلسي يجب أن تعوض أبراموفيتش".

وأشار فيس إلى أن سعر البيع الدقيق لا يزال غير واضح.

وتابع "أدرس التقدم بعرض مع شركاء لشراء تشلسي، لكن أولا يجب أن أتحقق من الشروط العامة بعناية. ما يمكنني قوله بالفعل، رغم ذلك، هو أنني بالتأكيد لن أفعل شيئا كهذا بمفردي. إذا اشتريت تشلسي، سيكون مع كونسورتيوم من 6 أو 7 مستثمرين".

والسبت الماضي منح أبراموفيتش مالك تشلسي مجلس أمناء مؤسسة تشلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي، بعد دعوات لفرض عقوبات عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على العديد من الأفراد والكيانات الروسية.

وقال بعض المشرعين البريطانيين المعارضين إنه يجب إدراج أبراموفيتش في تلك القائمة. وطالب أحدهم الحكومة البريطانية بمصادرة أصوله وحرمانه من ملكية النادي.

وخطوة نقل إدارة الأعمال اليومية للنادي إلى مجلس أمناء المؤسسة الذي يضم الأميركي بروس باك رئيس النادي لم تغير وضع أبراموفيتش كمالك لتشيلسي.

واشترى أبراموفيتش النادي المنتمي لغرب لندن في 2003، وساعدت الاستثمارات التي ضخها تشلسي على تحقيق أنجح فترة في تاريخه، حيث فاز بـ5 ألقاب في الدوري الممتاز و5 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مرتين.