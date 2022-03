من لاعب واعد خطف الأنظار سريعا وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية لنادي برشلونة إلى عودة إجبارية إلى الفريق الرديف؛ رحلة بفارق أسابيع تغير فيها وضع اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي مع النادي الكتالوني.

ورصد تقرير لموقع "فوت ميركاتو" (Foot Mercato) الفرنسي وضع اللاعب المغربي الشاب، وذكر أنه كان اكتشافا مبهرا لجماهير برشلونة، حين بدأ اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مشواره في مباراة ضد ألافيس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فمع الإصابات العديدة للمهاجمين في ذلك الوقت وتراجع الخيارات الهجومية، قرر المدرب رونالد كومان منح فرصة لعدد من اللاعبين الشبان كان من بينهم الزلزولي الذي تعاقد معه برشلونة في الصيف الماضي لتدعيم صفوف الفريق الرديف.

اغتنم المهاجم المغربي الفرصة سريعا وأظهر قدرات دفعت المدرب الجديد تشافي هيرنانديز إلى الاعتماد عليه، ووصف تشافي الزلزولي بأنه "شكل مفاجأة سارة للفريق، لأنه مراوغ يتميز بقدرات فنية عالية وقوة جسدية كبيرة".

لفت تألق الزلزولي المبكر أنظار مدرب منتخب المغرب وحيد خاليلوزيتش الذي قرر توجيه الدعوة له من أجل المشاركة مع منتخب "أسود الأطلس" في بطولة كأس أمم أفريقيا التي جرت في الكاميرون.

غير أن اللاعب الذي شارك في وقت سابق مع المنتخب المغربي في الفئات الشبانية قرر الاعتذار عن المشاركة في أمم أفريقيا، وفضل التركيز مع فريقه من أجل ضمان مكانة في صفوف برشلونة.

