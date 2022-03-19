معلنة نهاية عصر أبراموفيتش.. 3 عروض رسمية لشراء تشلسي

تقدمت 3 عروض لشراء نادي تشلسي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والذي عرض للبيع بعد العقوبات البريطانية والأوروبية التي فرضت على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش عقب شن بلاده حربا على أوكرانيا.

وأصحاب العروض الرسمية بعد نهاية الموعد النهائي هم:

المطور العقاري البريطاني نيك كاندي.

عائلة "ريكيتس" الأميركية المالكة لنادي "شيكاغو كابس" للبيسبول.

"كونسورتيوم" (Consortium) يضم السير مارتن بروتون واللورد سيباستيان كو.

وتشرف مجموعة بنك "رين" الأميركية على عملية البيع قبل فرض الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش وحددت موعدا نهائيا أمس الجمعة لتلقي عروض الشراء.

كان أبراموفيتش من بين 7 مليارديرات روس أضيفوا إلى قائمة العقوبات البريطانية الأسبوع الماضي، في محاولة لفرض عزلة على الرئيس فلاديمير بوتين بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. وينفي رجل الأعمال الروسي، الذي يحمل أيضا جنسيتي إسرائيل والبرتغال، أنه على علاقة وثيقة ببوتين.

وتقدر ثروة الملياردير الروسي بأكثر من 12 مليار يورو، واستحوذ على نادي تشلسي عام 2003 وقاده للتويج بالعديد من الألقاب، قبل أن يضطر لعرضه للبيع مع تصاعد الضغوط عليه بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، غير أن عملية البيع تم تعليقها بقرار من الحكومة البريطانية التي فرضت عقوبات على أبراموفيتش وسمحت للنادي اللندني بالاستمرار في العمل وفق رخصة مؤقتة.