تغييرات في منتخب الجزائر قبل مواجهتي الكاميرون.. بلماضي يبعد بونجاح وبن رحمة ويستنجد بالحرس القديم

أعلن مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم جمال بلماضي اليوم السبت قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في مواجهتي الكاميرون، في وقت لاحق من مارس/آذار الجاري ضمن الدور الحاسم للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وشهدت القائمة تعديلات كثيرة مقارنة بقائمة اللاعبين الذين شاركوا في آخر تجمع للمنتخب الجزائري في بطولة كأس أفريقيا للأمم التي جرت مطلع العام الحالي في الكاميرون.

وأعلن بلماضي -في ندوة صحفية قبل أسابيع- أن الأداء المخيب للمنتخب الجزائري في أمم أفريقيا وخروجه من الدور الأول بنقطة واحدة فقط سيؤثر على اختياراته للاعبين بمناسبة مباراتي الكاميرون.

وظهر ذلك جليا في القائمة التي أعلنت اليوم السبت، والتي شهدت غياب المهاجم بغداد بونجاح الذي يمر بفترة فراغ تراجعت خلالها مساهماته التهديفية سواء مع المنتخب أو ناديه السد القطري.

تصفيات كأس العالم – قطر 2022 🏆

قائمة 24 لاعب للمواجهة المزدوجة أمام منتخب الكاميرون 🇨🇲 لحساب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم #LesVerts #teamdz #123vivalAlgérie #LesFennecs #WorldCupQatar2022✊🇩🇿 pic.twitter.com/UxrilJ921X — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) March 19, 2022

كما غاب عن القائمة سعيد بن رحمة، لاعب ويستهام الإنجليزي، الذي لم يتمكن من فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمنتخب في المناسبات السابقة، وذلك رغم مشواره الموفق مع فريقه حيث خاض 37 مباراة بجميع المسابقات وسجل 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وشهدت قائمة محاربي الصحراء عودة لاعبين ابتعدوا عن المنتخب خلال الفترة الماضية، واستنجد بلماضي بعدلان قديورة رغم تقدمه في العمر (36 عاما)، وأعاد توجيه الدعوة لكل من هشام بوداوي (لاعب نيس الفرنسي)، وأحمد توبة (لاعب فالفيك الهولندي)، ورشيد غزال (لاعب بشكطاش التركي)، وإسحاق بلفوضيل (لاعب هيرتا برلين الألماني).

وبمناسبة المباراتين الفاصلتين أمام الكاميرون، وجه بلماضي الدعوة لأول مرة للمهاجم محمد بن يطو (لاعب الوكرة القطري) ويوسف لعوافي (لاعب النجم الساحلي التونسي).

ويبدأ المنتخب الجزائري تجمعا في غينيا الاستوائية بداية من بعد غد الاثنين، تحضيرا لمواجهة الكاميرون يوم 25 مارس/آذار الحالي في دوالا، قبل أن يستضيف منتخب "الأسود غير المروضة" في ملعب تشاكر بالبليدة يوم 29 من الشهر نفسه.

وجاءت قائمة المنتخب الجزائري على النحو التالي:

حراس المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي) مصطفى زغبة (ضمك السعودي).

مدافعون: عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني) عبد القادر بدران (الترجي التونسي) مهدي تاهرات (أبها السعودي) جمال بلعمري (قطر القطري) أحمد توبة (فالفيك الهولندي) يوسف عطال (نيس الفرنسي) حسين بن عيادة ويوسف لعوافي (النجم الساحلي التونسي) رامي بن سبعيني (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني).

لاعبو الوسط: رامز زروقي (تفينتي أنشيده الهولندي) هشام بوداوي (نيس الفرنسي) سفيان بن دبكة (الفتح السعودي) عدلان قديورة (بورتون

ألبيون الإنجليزي) سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي) إسماعيل بناصر (ميلان الإيطالي).

مهاجمون: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) رشيد غزال (بشيكطاش التركي) يوسف بلايلي (بريست الفرنسي) محمد بن يطو (الوكرة

القطري) إسحاق بلفوضيل (هيرتا برلين الألماني) إسلام سليماني (سبورتنغ لشبونة البرتغالي).