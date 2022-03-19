برشلونة وريال مدريد.. تشافي سعيد بالتوقيت المثالي وأنشيلوتي يتطلع لما بعد الكلاسيكو

يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي نادي برشلونة غدا الأحد في "كلاسيكو الأرض" الذي يأتي بحسابات مختلفة للفريقين، وبأولويات متباينة بين المدربين كارلو أنشيلوتي وتشافي هيرنانديز.

ويسعى تشافي إلى أن يقود برشلونة لفرض كلمته في ملعب سانتياغو برنابيو، ويعتقد لاعب وسط إسبانيا السابق أن المباراة تأتي في توقيت مثالي لبرشلونة الذي تعافى من انطلاقة صعبة للموسم.

📊 أرقام الكلاسيكو #ElClásico 📍 هو كلاسيكو رقم 184 في #LaLigaSantander ✅فاز @realmadridarab في 76 مباراة، تعادل في 35، انهزم في 72، سجل 295 هدفا و استقبل 291 هدفا ✅فاز @fcbarcelona_ara في 72 مباراة، تعادل في 35، انهزم في 76، سجل 291 هدفا و استقبل 295 pic.twitter.com/KGfTwTac44 — LaLiga (@LaLigaArab) March 17, 2022

وقال تشافي في مؤتمر صحفي اليوم السبت "إنه اختبار قوي لإظهار مدى تطورنا"، مشيرا إلى عدم الحاجة إلى حافز إضافي أمام المنافس التقليدي.

وأضاف "موقفنا رائع لخوض مباراة كبرى وإظهار حالتنا المذهلة، تطورنا جماعيا، ويجب أن نظهر شخصيتنا وأن نسعى لفرض أسلوبنا".

وخاض ريال وبرشلونة سلسلة من 4 انتصارات متتالية، ويتمتعان بثقة كبيرة حاليا، لكن ريال في الصدارة برصيد 66 نقطة من 28 مباراة بفارق 10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.

ومع تبقي 11 مباراة يرى تشافي أن دخول المنافسة على اللقب متأخرا يبدو "بعيدا ومعقدا وصعبا"، لكن مباراة الغد ستمثل فرصة لإظهار تحسن الفريق الكتالوني منذ وصول تشافي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وتابع تشافي "المرشح هو ريال مدريد، هو المتصدر ويمر بفترة رائعة، لكننا نمر بحالة جيدة أيضا، إنها فرصة كبيرة لتغيير التاريخ، والفوز سيدعم عملنا بشكل هائل، ويجب أن نتحلى بالشجاعة، وسنحاول فرض أسلوبنا مع التحلي بالثبات".

وتراجع برشلونة للمركز التاسع في الدوري عند إقالة رونالد كومان، لكن تشافي نهض بالفريق ولم يخسر منذ 20 يناير/كانون الثاني عند خسارته أمام أتلتيك بيلباو بعد وقت إضافي في كأس الملك، وأحرز 20 هدفا في آخر 6 مباريات بالدوري.

واعترف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بأن برشلونة يقدم أداء متميزا هذه الأيام بعد أن حقق سلسلة انتصارات متتالية ويلعب بثقة كبيرة.

وقال المدرب الإيطالي عن مدرب برشلونة "أعتقد أن تشافي يقوم بعمل مميز، تحسن أداء برشلونة كثيرا، وهو في وضع جيد، شخصية النادي موجودة ولم تتغير، إنه فريق متميز، وتشافي هو أفضل تجسيد لذلك".

وسيفتقد ريال مدريد خدمات مهاجمه المتألق كريم بنزيمة عن كلاسيكو الغد بسبب إصابة في ربلة الساق.

وقال أنشيلوتي "بنزيمة لا يزال يعاني بسبب الإصابة، ولا يمكنه اللعب يوم الأحد، لن يسافر للحاق بمنتخب فرنسا الأسبوع المقبل، وسيبقى في مدريد للتعافي"، في إشارة إلى العطلة الدولية التي كان من المقرر أن ينضم خلالها بنزيمة إلى المنتخب الفرنسي استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام ساحل العاج وجنوب أفريقيا.

ويتصدر بنزيمة قائمة هدافي الدوري برصيد 22 هدفا، وأضاف المدرب الإيطالي "بنزيمة يشكل جزءا مهما من فريقنا، لأنه يمثل الحلقة الأخيرة في خط الهجوم، وهو ينهي جهد الفريق بأكمله بصورة جيدة جدا، لا أشعر بالقلق لأن أمامنا مدة أسبوعين للعمل على إعادته للتشكيلة، أمامنا وقت لتجهيزه لبقية الموسم".

وسينصب تركيز المهاجم الفرنسي على التعافي خلال الأسبوعين المقبلين والاستعداد للمشاركة في مباراتي النادي الملكي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي الإنجليزي (حامل اللقب) خلال أبريل/نيسان المقبل.

وقال أنشيلوتي "أعتقد أن إصابة بنزيمة جاءت في التوقيت المناسب، عمره 34 عاما، ومثل هذه الأمور يمكن أن تحدث، لو كان سليما لتعين عليه السفر مع المنتخب ثم العودة متعبا، الآن سيبقى هنا معنا وسيستعد بالطريقة المناسبة، في كل مرة يعود من الإصابة أقوى مما كان، وأنا أعتمد عليه في إحداث الفارق".