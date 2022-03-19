الغاني بارتي لاعب أرسنال يعتنق الإسلام

اعتنق الغاني توماس بارتي لاعب خط وسط أرسنال الإسلام وفق صور نشرها حساب "مسلم أتلتس" على إنستغرام.

ونشر الحساب المتخصص بأخبار الرياضيين المتخصصين صورة لما يبدو أنه رجل دين رفقة الدولي الغاني، وعلق عليها "توماس بارتي يعتنق الإسلام اليوم.. بارك الله يا أخي".

وبدا بارتي في الصورة وهو ممسك بالمصحف ومبتسم، ولم يعلق بارتي حتى الآن على الخبر على صفحاته بمواقع التواصل.

وانضم بارتي صاحب الـ 28 عاما للمدفعجية في صيف 2020 قادماً، من أتلتيكو مدريدو.

يذكر أن الغاني الدولي الذي يبلغ من العمر 28 عاما انتقل إلى أرسنال قادما من أتلتيكو مدريد في صيف 2020، بعقد مدته 5 مواسم، في صفقة وصلت قيمتها إلى 50 مليون يور

وسجل هدفين في 57 مباراة لعبها بقميص "المدفعجية".

وشارك توماس بارتي مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، التي ودع فيها منتخب غانا المسابقة من دور المجموعات.

وبارتي هو ثاني نجم كروي يشهر إسلامه خلال أسابيع قليلة، بعد النجم الهولندي والمدرب السابق كلارنس سيدورف.