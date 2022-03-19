العراق يرفض نقل مباراته أمام الإمارات ويلجأ للتحكيم الرياضي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم رفضه قرار نظيره الدولي (فيفا) نقل مباراة المنتخب ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022 إلى أرض محايدة.

وقال في بيان اليوم السبت "الاتحاد العراقي لكرةِ القدم يؤكد أنه سيبقى مدافعا عن حقه باللعب في أرضه بعد قرارِ رفع الحظر الدولي عن ملاعبنا، وهذه من أولوياته، ولن يتنازل عن مكتسب جاء بعد سنوات طويلة من الحظر الدولي".

وأضاف "وفقا لذلك فإن قرار الاتحاد الدولي اللعب أمام الإمارات في التصفيات الآسيويّة المُؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، في أرض محايدة تم اختيارها في السعودية، يعد صدمة كبيرة وغير مُنصف وظالما ومُجحفا بحق كرة القدم العراقية".

وأشار إلى أن "التقارير الأمنيّة كانت مبهورة بالإشادة وحالةِ الاستقرار التامّ والأمن المُستتب، وبعد وصول القرار الأولي أرسل الاتحاد العراقي رسالةً بمضمون قوي وقانوني ورصين إلى الاتحاد الدولي من أجل العدول عن قراره".

وأعلن الاتحاد العراقي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في حال تثبيت الفيفا قرار نقل المباراة خارج البلاد، واعتبر أن هذه الخطوة تأتي "للدفاعِ عن حق المنتخب العراقي برفض اللعب خارج أرضه، والتجارب السابقة تؤكد ذلك، وآخرها مباراة المنتخب ونظيره الزامبي التي أقيمت بملعب المدينة الدولي في بغداد والتي حضرها 25 ألف متفرج".

وكان من المقرر أن يحتضن ملعب المدينة الدولي ببغداد لقاء الإمارات في 24 مارس/آذار الجاري ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "مونديال قطر 2022". وأُعلن اليوم عن إقامة المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى في هذه التصفيات بعد مرور 8 جولات، وقد ضمن مع كوريا الجنوبية التأهل لكأس العالم، وتتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي. وتحتل الإمارات المركز الثالث بـ 9 نقاط، لبنان 6 نقاط، العراق 5 نقاط، أخيرا سوريا بنقطتين فقط.