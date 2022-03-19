شهدت مباراة لانس وكليرمون في الدوري الفرنسي -اليوم السبت- هدفا طريفا من توقيع فلورون سوطوكا مهاجم نادي لانس، الذي تألق بتحرك ذكي خدع به حارس الفريق المنافس.

وضمن منافسات المرحلة 29 من الدوري الفرنسي، قلب لانس تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على ضيفه كليرمون. وتقدم إلباسان راشاني بالهدف الأول لفريق كليرمون في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك كيفن دانسو التعادل لفريق لانس في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، باغت سوطوكا حارس فريق كليرمون، أوبارين دجوكو، وخطف منه الكرة ليسجل هدفا مميزا منح به فريقه التقدم في المباراة، قبل أن يختتم ماساديو هايدارا الثلاثية بهدف في الدقيقة 58.

ورفع لانس رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد كليرمون عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.