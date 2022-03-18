محتج يربط نفسه في المرمى ويعطّل مباراة إيفرتون ونيوكاسل

توقفت مباراة إيفرتون ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة 8 دقائق الخميس، بعد أن ربط أحد المحتجين نفسه في قائم المرمى بملعب جوديسون بارك، قبل أن يحقق إيفرتون فوزا ثمينا 1-0 بهدف قاتل.

وقع الحادث بعد انتهاء الاستراحة مباشرة، حيث كان المحتج يرتدي قميصا كتب عليه "فقط أوقفوا البحث عن النفط".

وقالت المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الاحتجاج على تويتر "حكومتنا تخوننا بتمويل حقول نفطية جديدة في بحر الشمال. النفط الجديد يعني تدمير مستقبل أبنائنا".

وأضافت "هذا يعني الحرب على دول صغيرة، ويعني الآن المزيد من المعاناة للفئات الأفقر والأكثر تهميشا في جميع المناطق".

Absolute scenes at Everton tonight pic.twitter.com/vNQ963VqhS — V (@dimasciov) March 17, 2022

ويعني هذا البيان أن تصرّف المراهق لم يكن محاولة انتحار، بقدر ما كان طريقة للفت الأنظار إلى قضية مجموعته.

وقام عدد من المشرفين وطاقم الأمن بإبعاد المحتج بعد تحريره من القائم، واصطحبوه خارج الملعب بعد أن رفض المغادرة بمفرده.

إيفرتون يفوز بهدف قاتل

وأحرز أليكس أيوبي هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح إيفرتون فوزا ثمينا 1-صفر على ضيفه نيوكاسل، ويتقدم خطوة في معركة النجاة من الهبوط.

Iwobi with an absolutely monumental goal. Moment of the season for Everton in a must win game. https://t.co/qyHqPnL5Ar — Jack Clark (@JackCJournalist) March 17, 2022

ولعب إيفرتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 83، عقب طرد لاعب الوسط آلان، لكن بمؤازرة جماهيره نجح في انتزاع الفوز بعد تعاون بين أيوبي ودومينيك كالفرت-لوين.

ووصل الوقت بدل الضائع إلى 17 دقيقة بعد توقف المباراة في بداية الشوط الثاني عندما اقتحم محتج أرض الملعب وربط نفسه بالمرمى.

وابتعد إيفرتون بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، إذ يملك 25 نقطة من 27 مباراة، بينما توقف رصيد نيوكاسل صاحب المركز 14 عند 31 نقطة من 29 مباراة، بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي عقب خسارته أمام تشلسي مطلع الأسبوع الحالي.