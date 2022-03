محتج يربط نفسه في المرمى ويعطّل مباراة إيفرتون ونيوكاسل

توقفت مباراة إيفرتون ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لمدة 8 دقائق الخميس، بعد أن ربط أحد المحتجين نفسه في قائم المرمى بملعب جوديسون بارك، قبل أن يحقق إيفرتون فوزا ثمينا 1-0 بهدف قاتل.

وقع الحادث بعد انتهاء الاستراحة مباشرة، حيث كان المحتج يرتدي قميصا كتب عليه "فقط أوقفوا البحث عن النفط".

وقالت المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الاحتجاج على تويتر "حكومتنا تخوننا بتمويل حقول نفطية جديدة في بحر الشمال. النفط الجديد يعني تدمير مستقبل أبنائنا".

وأضافت "هذا يعني الحرب على دول صغيرة، ويعني الآن المزيد من المعاناة للفئات الأفقر والأكثر تهميشا في جميع المناطق".

ويعني هذا البيان أن تصرّف المراهق لم يكن محاولة انتحار، بقدر ما كان طريقة للفت الأنظار إلى قضية مجموعته.

وقام عدد من المشرفين وطاقم الأمن بإبعاد المحتج بعد تحريره من القائم، واصطحبوه خارج الملعب بعد أن رفض المغادرة بمفرده.

وأحرز أليكس أيوبي هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح إيفرتون فوزا ثمينا 1-صفر على ضيفه نيوكاسل، ويتقدم خطوة في معركة النجاة من الهبوط.

Iwobi with an absolutely monumental goal. Moment of the season for Everton in a must win game. https://t.co/qyHqPnL5Ar

— Jack Clark (@JackCJournalist) March 17, 2022