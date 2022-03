عندما نتحدث عن أغنى لاعب كرة قدم في العالم، قد يتبادر إلى الأذهان ميسي أو رونالدو، لكن الحقيقة أن أغنى لاعب على الإطلاق هو فائق بلقية، حيث تفوق ثروته الثنائي الأسطوري بنحو 20 مرة.

ويبلغ بلقية من العمر 23 عاما فقط، وهو ابن شقيق سلطان بروناي، وانتقل مؤخرا إلى نادي تشونبوري التايلندي بعد عدة أشهر مع ماريتيمو البرتغالي، ليعرف طريق النجاح الكروي بعد عدة سنوات غير ناجحة قضاها في إنجلترا، حيث لعب لأندية أرسنال وتشلسي وليستر سيتي.

وتبلغ ثروة اللاعب الشاب أكثر من 21 مليار دولار، أي أنها أكثر من ثروة ميسي ورونالدو مجتمعين بكثير، حيث دخل الاثنان مؤخرا نادي المليار دولار، وإن كانا قد جمعا معظم ثروتهما عن طريق كرة القدم.

ورغم أن بلقية لم يلعب أي مباراة في الدوري البرتغالي مع ماريتيمو الذي قضى فيه 6 أشهر، فإنه بعد انتقاله لفريقه التايلندي حقق نجاحا ملحوظا، بمشاركته في 10 مباريات في مركز الجناح، ومساهمته في تسجيل 3 أهداف للفريق.

كما اختير أفضل لاعب في المباراة مرتين مع تشونبوري، الذي يحتل المركز السادس حاليًا في الدوري ويتأخر بفارق 4 نقاط فقط عن تشيانغراي يونايتد صاحب المركز الثالث.

وقام تشونبوري بنشر إحصائياته المثيرة للإعجاب بعد أدائه الأخير كأفضل لاعب في المباراة ضد تشيانغماي يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تضمنت 3 تسديدات ودقة تمرير بلغت 68.2%.

وبعد نجاحه في تجربته الأخيرة، بعد عدة سنوات لم يظهر فيها بشكل جيد، أفردت له صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية تقريرا مطولا، كما احتفت الصحف في بلاده بنجاحه بالدوري التايلندي، خاصة أنه لاعب دولي مثّل منتخب بروناي الأول في 6 مباريات دولية.

