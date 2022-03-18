عندما نتحدث عن أغنى لاعب كرة قدم في العالم، قد يتبادر إلى الأذهان ميسي أو رونالدو، لكن الحقيقة أن أغنى لاعب على الإطلاق هو فائق بلقية، حيث تفوق ثروته الثنائي الأسطوري بنحو 20 مرة.

ويبلغ بلقية من العمر 23 عاما فقط، وهو ابن شقيق سلطان بروناي، وانتقل مؤخرا إلى نادي تشونبوري التايلندي بعد عدة أشهر مع ماريتيمو البرتغالي، ليعرف طريق النجاح الكروي بعد عدة سنوات غير ناجحة قضاها في إنجلترا، حيث لعب لأندية أرسنال وتشلسي وليستر سيتي.

وتبلغ ثروة اللاعب الشاب أكثر من 21 مليار دولار، أي أنها أكثر من ثروة ميسي ورونالدو مجتمعين بكثير، حيث دخل الاثنان مؤخرا نادي المليار دولار، وإن كانا قد جمعا معظم ثروتهما عن طريق كرة القدم.

ورغم أن بلقية لم يلعب أي مباراة في الدوري البرتغالي مع ماريتيمو الذي قضى فيه 6 أشهر، فإنه بعد انتقاله لفريقه التايلندي حقق نجاحا ملحوظا، بمشاركته في 10 مباريات في مركز الجناح، ومساهمته في تسجيل 3 أهداف للفريق.

كما اختير أفضل لاعب في المباراة مرتين مع تشونبوري، الذي يحتل المركز السادس حاليًا في الدوري ويتأخر بفارق 4 نقاط فقط عن تشيانغراي يونايتد صاحب المركز الثالث.

وقام تشونبوري بنشر إحصائياته المثيرة للإعجاب بعد أدائه الأخير كأفضل لاعب في المباراة ضد تشيانغماي يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تضمنت 3 تسديدات ودقة تمرير بلغت 68.2%.

وبعد نجاحه في تجربته الأخيرة، بعد عدة سنوات لم يظهر فيها بشكل جيد، أفردت له صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية تقريرا مطولا، كما احتفت الصحف في بلاده بنجاحه بالدوري التايلندي، خاصة أنه لاعب دولي مثّل منتخب بروناي الأول في 6 مباريات دولية.

Meet Faiq Bolkiah – the richest footballer you've never heard of, with a wealth of around £13billion 😲 pic.twitter.com/RJqwPMHdH0 — Sun Sport (@SunSport) August 4, 2021

انضمّ لجودته لا لثروته

وأكد ساسيت سينجتوثونج رئيس نادي تشونبوري بعد إعلان انضمامه للفريق، أن توقيع عقد مع اللاعب كان بسبب جودته في الملعب وليس لخلفية عائلته الثرية جدا.

وقال لموقع النادي على الإنترنت: "إنه لأمر مثير حقا أن يكون لدى الفريق لاعبون يجعلون أخبارهم تتصدر وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، إنه أغنى لاعب كرة قدم في العالم، لكن هذا خارج الملعب، لأننا نولي اهتمامًا باللاعبين الذين يطورون من إمكاناتهم".

وأضاف "يمكننا أن نشعر أنه محترف. لم يكن يريد أي امتيازات خاصة أكثر مما يحصل عليه لاعب كرة قدم محترف. أعتقد أنه سيكون اختيارًا جيدًا لنا في الهجوم لأنه يتمتع بمهارة وقدرة كبيرة، بما في ذلك الخبرة كذلك، لقد لعب طويلا في إنجلترا. سيكون من الجيد لنادينا أن يناضل من أجل الدوري التايلندي بالتأكيد".

بلقية يريد فرصة الظهور

وقال بلقية بعد فترة وجيزة من التوقيع مع تشونبوري: "أنا سعيد حقًا وقد ساعدني الجميع في الاستقرار بشكل جيد حقًا. اللاعبون رائعون حقًا وقد ساعدني كل الطاقم. خلال العامين الماضيين لا أعتقد أنه كان لدي الكثير من الفرص لإظهار ما يمكنني القيام به على أرض الملعب في آخر مكان كنت فيه".

وأضاف "كان عليّ أن أكون حريصًا بشأن وجهتي التالية، حتى أحصل على فرصة لإظهار ما يمكنني فعله. بعد التحدث إلى المدرب، كان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لمجيئي إلى هنا. شعرت أن هذا هو المكان المناسب للتقدم في هذه المرحلة من حياتي المهنية".

وولد بلقية في لوس أنجلوس، وله صورة في إنستغرام له وهو يقابل الملكة إليزابيث، وذاع صيته بعد أن قام بالتسجيل في أكاديمية ساوثهامبتون، بعد فترات مع أرسنال وتشلسي.

وقد وقع عقدًا مدته 3 سنوات مع ليستر سيتي، لكنه شارك في عدد قليل من المباريات مع فريق الشباب تحت 19 عامًا.