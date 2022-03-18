محكمة التحكيم الرياضي ترفض طلب روسيا تجميد قرار حظر خوضها تصفيات مونديال قطر 2022

رفضت محكمة التحكيم الرياضية طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم بتجميد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بمنع جميع الفرق والأندية الروسية من المشاركة في بطولاته خلال نظر المحكمة للقضية.

ويعني قرار المحكمة اليوم الجمعة حرمان روسيا فعليا من المنافسة في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر في وقت لاحق من مارس/آذار الجاري، في حين لم تحدد المحكمة أي مواعيد للنظر في القضية حتى الآن.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، ثبتت محكمة التحكيم الرياضية أيضا قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الخاص بمنع الفرق الروسية من المشاركة في بطولات الاتحاد القاري خلال فترة نظر القضية.

وكان من المفترض أن يلتقي المنتخب الروسي نظيره البولندي يوم 24 مارس/آذار الجاري في إطار الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر.