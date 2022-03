شاهد- لامبارد يكسر يده خلال احتفاله الجنوني بفوز إيفرتون القاتل

احتفل المدرب فرانك لامبارد بفوز فريقه إيفرتون على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس بشكل جنوني لدرجة أنه اشتكى من كسر يده في أعقاب الانتصار الثمين بهدف نظيف على ملعب "غوديسون بارك".

وهز أليكس إيوبي الشباك في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحتفل لامبارد والجماهير احتفالا صاخبا وسط شعور بالراحة بخطوة أخرى صغيرة في معركة النجاة من الهبوط.

وأبلغ لامبارد الصحفيين "أعتقد أنني كسرت يدي؛ فبعد الهدف أدركت أنها كانت ترتجف وتؤلمني بعض الشيء، لكن عقب النقاط الثلاث لن أشتكي".

Frank Lampard is BUZZING!

He knows how important that goal could be! 🔵#EVENEW #PLonPrime pic.twitter.com/qiXEqHQVDs

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) March 17, 2022