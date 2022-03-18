شاهد- لامبارد يكسر يده خلال احتفاله الجنوني بفوز إيفرتون القاتل

احتفل المدرب فرانك لامبارد بفوز فريقه إيفرتون على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس بشكل جنوني لدرجة أنه اشتكى من كسر يده في أعقاب الانتصار الثمين بهدف نظيف على ملعب "غوديسون بارك".

وهز أليكس إيوبي الشباك في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحتفل لامبارد والجماهير احتفالا صاخبا وسط شعور بالراحة بخطوة أخرى صغيرة في معركة النجاة من الهبوط.

وأبلغ لامبارد الصحفيين "أعتقد أنني كسرت يدي؛ فبعد الهدف أدركت أنها كانت ترتجف وتؤلمني بعض الشيء، لكن عقب النقاط الثلاث لن أشتكي".

Frank Lampard is BUZZING! He knows how important that goal could be! 🔵#EVENEW #PLonPrime pic.twitter.com/qiXEqHQVDs — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) March 17, 2022

وكان لامبارد تحدث قبل المباراة عن أنها ليست مواجهة لا بد من الفوز بها، لكن رد فعل المدرب واللاعبين والمشجعين بعد النهاية كان معبّرا عن مدى أهميتها إذ ابتعد الفريق بـ3 نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال لامبارد "لقد كانت مباراة صعبة، وما تعنيه للنادي.. ندرك أنها 3 نقاط فقط، لكنها ثمينة في الوقت الحالي.. طبيعة المباراة وما تمثله والرغبة في الملعب بأكمله، كانت أمسية استثنائية حقا.. لم أعتقد قط أنها ستكون مباراة رائعة، ولم تكن مباراة سأبالغ في تحليلها؛ فلست راضيا عن كثير مما قدمناه".

Frank Lampard broke his hand celebrating Everton's late win over Newcastle United 😱 pic.twitter.com/Nrnmk1ohme — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 18, 2022

وتابع "لكن الشيء الوحيد الذي سيكون أساس بقائنا في الدوري الممتاز هو الروح في هذا النادي والعمل الجماعي؛ أظهر اللاعبون والجماهير ذلك.. كلاهما كان مذهلا".

وجاء هدف الفوز رغم أن إيفرتون كان يلعب بـ10 لاعبين عقب تغيير الحكم كريغ باوسون قراره من إنذار إلى طرد للاعب الوسط آلان بعد تدخل على سانت-ماكسيمان لاعب نيوكاسل.

ويرى لامبارد -الذي تلقى اعتذارا من رابطة الدوري لعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه بعد لمسة يد مع اقتراب النهاية في الخسارة 1-صفر أمام مانشستر سيتي- أنه قرار آخر غير صحيح أصبح سمة ما يتعرض له فريقه.

وأوضح "ليست بطاقة حمراء؛ تعرضنا لمجموعة من القرارات الظالمة الصارخة في مدة قصيرة. لا يمكنكم إبلاغي أن قرار الحكم كان صائبا.. ننتظر القرارات التي ستصب في مصلحتنا".