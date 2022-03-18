ربع نهائي دوري الأبطال.. قرعة سهلة لبايرن ميونخ وليفربول وصعبة لريال مدريد ومانشستر سيتي

سُحبت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -اليوم الجمعة- في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت عن مواجهات صعبة وأخرى في المتناول، إذ يستضيف تشلسي الحامل للقب ريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا، ذهابا في لندن، في حين تقام مباراة الإياب في "البرنابيو".

وفي بقية مواجهات دور ربع النهائي:

مانشستر سيتي الإنجليزي – أتلتيكو مدريد

فياريال – بايرن ميونخ

بنفيكا – ليفربول

وستقام مباريات الذهاب على ملاعب مانشستر سيتي وفياريال وبنفيكا.

وفي نصف النهائي يلتقي الفائز في مواجهة السيتي وأتلتيكو مع الفائز في مواجهة تشلسي وريال مدريد.

وتجمع المواجهة الأخرى في نصف النهائي بين الفائز في مواجهة بنفيكا وليفربول والفائز في مواجهة فياريال وبايرن ميونخ.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي في الخامس والسادس من أبريل/نيسان، أما مباريات الإياب فتقام يومي 12 و13 من الشهر نفسه.

وتُعقد جولة نصف النهائي يومي 26 و27 أبريل/نيسان، في حين تقام جولة الإياب يومي الثالث والرابع من مايو/أيار.

أما النهائي فيقام يوم 28 مايو/أيار في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن سُحبت الاستضافة من مدينة سان بطرسبورغ الروسية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.