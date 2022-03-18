توخيل منشغل بالجمهور وكلوب يرفض "الهدية".. أبرز ردود الفعل على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تباينت ردود الفعل على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي سحبت الجمعة، وأسفرت عن مواجهتين قويتين بين ريال مدريد وتشلسي، ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وفي ربع النهائي هناك 3 فرق إنجليزية و3 فرق إسبانية، لكن القرعة لم تسفر عن أي مواجهة مباشرة بين فرق البلد الواحد.

ويواجه تشلسي، حامل اللقب، ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 13 لقبا. ويلتقي مانشستر سيتي بطل إنجلترا، أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا، فيما أوقعت القرعة ليفربول في مواجهة بنفيكا البرتغالي. وسيلتقي بايرن ميونخ الألماني مع فياريال الإسباني.

Play our bracket game and sim the rest of the knockout stage 🔻🔻🔻 Who will you choose as 2022 champions? 🏆#UCL #UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2022

ووصف توماس توخيل مواجهة ريال مدريد بأنها ستكون "صعبة". وحسب الأوضاع الحالية فإن تشلسي لن يرافقه أي جمهور في لقاءي الذهاب والإياب بسبب العقوبات المفروضة على مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش جراء حرب بلاده على أوكرانيا.

وقال توخيل "أعتقد أن ظروف هذه المباراة ستتغير كثيرا مع المتفرجين، لذا آمل أن نجد حلا وأنا متأكد تماما من أن كل فرد في النادي، مجلس الإدارة، سيقاتل للحصول على فرصة. نأمل أن يحدث ذلك بطريقة ما".

وسيكون ليفربول سعيدا بالمواجهة مع بنفيكا، لكن المدرب يورغن كلوب قال إن الاستهانة بالفريق البرتغالي سيكون "خطأ"، وأضاف "أعلم أن الناس ستقول إننا مرشحون وأشياء مثل هذه، ولكن هذا بالفعل أول خطأ يمكنك أن تصنعه. نحن نعمل منذ وقت طويل في هذا العمل ولن نقع في هذه الأخطاء".

وأعرب كلوب عن سعادته بعدم مواجهة منافس إنجليزي، وقال "سعيد أننا لن نواجه فريقا إنجليزيا، ليس فقط بسبب الجودة ولكن أيضا من أجل المسابقة، نقابلهم كثيرا خلال الموسم، ومن الجيد إذا واجهت فريقا آخر في البطولة الأوروبية".

وهناك فرصة أن يلتقي ليفربول في المباراة النهائية في باريس مع منافسه المحلي مانشستر سيتي. وبداية سيتعين على سيتي تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد القوي بقيادة الأرجنتيني دييغو سيميوني في أول مواجهة بين الفريقين.

🎙️ مُترجم للعربية : بيب جوارديولا يُعلق على! 👇 – قرعة ربع نهائي الأبطال ومواجهة أتلتيكو 🙌

– إمكانية مواجهة تشيلسي في نصف النهائي 🤔

– سباق لقب الدوري بعد تقليص ليفربول للفارق 💥 🔷 #السيتي pic.twitter.com/xKZwaPK8wi — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 18, 2022

وقال مدرب السيتي بيب غوارديولا "علينا أن نلعب بذكاء. نعلم أنه ستكون لديهم فرص للتسجيل. سنذهب لملعب جميل، ملعب رائع. سنحاول بلوغ قبل النهائي، ونأمل أن يكونوا قلقين من اللعب ضدنا".

من جانبه، يرفض بايرن ميونخ التقليل من تقدير فريق فياريال الذي أطاح بيوفنتوس في ثمن النهائي، وقال الرئيس التنفيذي أوليفر كان "لقد أظهروا في الدور السابق ما يمكنهم فعله. لهذا السبب يجب أن نكون على أهبة الاستعداد وأن نتعامل مع المهمة بتركيز كامل. لا أحد يعتقد أن المهمة ستكون سهلة".

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 5 و6 أبريل/نيسان المقبل، بينما تقام لقاءات العودة في الأسبوع التالي.