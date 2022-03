توخيل منشغل بالجمهور وكلوب يرفض "الهدية".. أبرز ردود الفعل على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تباينت ردود الفعل على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي سحبت الجمعة، وأسفرت عن مواجهتين قويتين بين ريال مدريد وتشلسي، ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وفي ربع النهائي هناك 3 فرق إنجليزية و3 فرق إسبانية، لكن القرعة لم تسفر عن أي مواجهة مباشرة بين فرق البلد الواحد.

ويواجه تشلسي، حامل اللقب، ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 13 لقبا. ويلتقي مانشستر سيتي بطل إنجلترا، أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا، فيما أوقعت القرعة ليفربول في مواجهة بنفيكا البرتغالي. وسيلتقي بايرن ميونخ الألماني مع فياريال الإسباني.

