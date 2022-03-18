توج نادي الدحيل بلقب كأس أمير قطر لكرة القدم عقب فوزه الكبير على الغرافة 5-1 في المباراة النهائية، اليوم الجمعة، بملعب خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم الدحيل بهدف سجله إيدميلسون جونيور في الدقيقة الخامسة، وأضاف مايكل أولانغا الهدف الثاني في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بتقدم الدحيل بهدفين نظيفين.

تتويج حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لنادي #الدحيل بكأس سموه لكرة القدم pic.twitter.com/OOytrX7AbV — قنوات الكاس (@alkasschannel) March 18, 2022

وفي الشوط الثاني، سجل المعز علي الهدف الثالث للدحيل في الدقيقة 52 قبل أن يسجل أحمد علاء الدين الهدف الأول للغرافة في الدقيقة 53، ثم أضاف فرجاني ساسي الهدف الرابع للدحيل في الدقيقة 58 قبل أن يختتم عبد الرحمن مصطفى أهداف الدحيل في الدقيقة 85.

وهذا هو اللقب الرابع للدحيل في هذه البطولة، علما أن السد هو صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز باللقب برصيد 18 لقبا.

وكان الدحيل تأهل لهذا الدور بفوزه على السد 3-2 في نصف النهائي، كما تأهل الغرافة لهذا الدور بفوزه على الوكرة 4-1.

وأنهى الدحيل الدوري القطري محتلا المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق 5 نقاط خلف السد، الذي توج باللقب، فيما احتل الغرافة المركز الخامس برصيد 30 نقطة.