تحوم شكوك حول مشاركة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، في القمة أمام برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأحد المقبل، بعد إصابة هداف الدوري الإسباني لكرة القدم في ربلة الساق.

وأصيب مهاجم منتخب فرنسا، بعد تسجيله هدفين وصناعة هدف لمتصدر الدوري خلال الفوز 3-صفر على مايوركا يوم الاثنين الماضي.

ملخص ثلاثية "ريال مدريد" في مرمى "ريال مايوركا" قبل كلاسيكو الأحد المقبل 📺

بنزيما فعل كل شيء في هذه المباراة ✅#RCDMallorcaRealMadrid 0-3 pic.twitter.com/3bmo3zMbiM — LaLiga (@LaLigaArab) March 14, 2022

وسيستضيف ريال غريمه الأزلي في فرصة لتعزيز صدارته ومواصلة رفع معنوياته عقب الانتفاضة الملحمية أمام باريس سان جيرمان في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ويملك "الملكي" 66 نقطة من 28 مباراة بفارق 10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، و15 نقطة عن برشلونة الثالث في الترتيب.

ومع تبقي 11 مباراة، يتمسك ريال بأمل تحقيق ثنائية الدوري المحلي ودوري الأبطال هذا الموسم.

وقد خاض الغريمان سلسلة من المباريات حققا فيها 4 انتصارات متتالية، ويلعب كلاهما بثقة كبيرة.

هؤلاء هم نجوم الجولة الماضية في #LaLigaSantander 🔝🌟 النجم الأول هو…؟ 🔝💫 pic.twitter.com/qn4Gr1tTKL — LaLiga (@LaLigaArab) March 16, 2022

اختبار تطور برشلونة مع تشافي

وستمنح مباراة الأحد فرصة للمدرب تشافي هرنانديز لإظهار مدى تطور فريقه منذ وصوله منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وتراجع برشلونة للمركز التاسع عند إقالة المدرب رونالد كومان، لكن خلال صحوته لم يخسر منذ الهزيمة بالوقت الإضافي أمام أتلتيك بيلباو في كأس الملك يوم 20 يناير/كانون الثاني، وسجل 20 هدفا في آخر 6 مباريات بالدوري.

وإذا فاز في القمة، سيؤكد برشلونة أنه يمضي في الاتجاه الصحيح بعد مغادرة ليونيل ميسي قبل بداية الموسم بسبب مشاكل مالية.

ورغم صحوته المتأخرة، يقاتل الفريق الكتالوني لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي وضمان مقعد بدوري أبطال أوروبا، إذ تفصل 4 نقاط فقط بين برشلونة وريال سوسيداد صاحب المركز السادس.

غياب بنزيمة عن الكلاسيكو

وتكهنت وسائل إعلام محلية بغياب بنزيمة عن مباراة الأحد، وسيبقى في مدريد للعلاج خلال الفترة الدولية بدلا من الانضمام لتشكيلة فرنسا لخوض مباراتين وديتين أمام ساحل العاج وجنوب أفريقيا.

وأعلن ريال أن المدافع فيرلان مندي سيغيب الأسبوعين المقبلين بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية لكن رودريغو، الذي أصيب في مباراة مايوركا، يمكنه اللعب يوم الأحد.