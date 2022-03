من ربع النهائي حتى المباراة النهائية.. كل ما يجب أن تعرفه عن القرعة والمباريات المتبقية بدوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار غدا الجمعة نحو قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تشهد مواجهات مفتوحة مرتقبة بين أقوى الفرق في العالم.

تقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) بمدينة نيون السويسرية في الساعة الـ11 صباحا بتوقيت غرينتش (الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة).

تضم القرعة 8 فرق تأهلت إلى ربع النهائي الأوروبي، وهي: ليفربول، وتشلسي (حامل اللقب)، ومانشستر سيتي (إنجلترا)، وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وبايرن ميونخ (ألمانيا)، وبنفيكا (البرتغال).

2021/22 quarter-finalists ✅

Who will lift the 🏆 in Paris?

Last-8 draw on Friday 🔜#UCLdraw pic.twitter.com/bKuFKKODvE

