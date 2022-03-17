من ربع النهائي حتى المباراة النهائية.. كل ما يجب أن تعرفه عن القرعة والمباريات المتبقية بدوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار غدا الجمعة نحو قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي تشهد مواجهات مفتوحة مرتقبة بين أقوى الفرق في العالم.

متى وأين تقام القرعة؟

تقام في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) بمدينة نيون السويسرية في الساعة الـ11 صباحا بتوقيت غرينتش (الثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة).

ما هي الفرق المتنافسة بربع النهائي؟

تضم القرعة 8 فرق تأهلت إلى ربع النهائي الأوروبي، وهي: ليفربول، وتشلسي (حامل اللقب)، ومانشستر سيتي (إنجلترا)، وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وبايرن ميونخ (ألمانيا)، وبنفيكا (البرتغال).

2021/22 quarter-finalists ✅

Who will lift the 🏆 in Paris? Last-8 draw on Friday 🔜#UCLdraw pic.twitter.com/bKuFKKODvE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022

ما هو نظام القرعة؟

ستكون القرعة مفتوحة على كل الاحتمالات كما أعلن يويفا، حيث لا تحظر أي مواجهات حتى بين فرق البلد الواحد، وهو ما يعني أنها قد تسفر عن ديربيات محلية مثيرة، مثل مواجهة إنجليزية خالصة، أو ديربي مدريدي بين أتلتيكو وريال مدريد.

هل تُجرى قرعة لنصف النهائي؟

ستُجرى قرعة الدور نصف النهائي فور انتهاء قرعة ربع النهائي مباشرة، ليكون الطريق واضحا حتى المباراة النهاية للبطولة.

ما هي مواعيد مباريات المباريات المتبقية بدوري الأبطال؟

تم تحديد يومي 5 و6 أبريل/نيسان المقبل موعدا لمباريات الذهاب للدور ربع النهائي، و12 و13 من الشهر نفسه لمباريات الإياب الحاسمة، فيما تقرر أن يكون يوما 26 و27 أبريل/نيسان لمباراتي الذهاب بنصف النهائي، و3 و4 مايو/أيار لمباراتي الإياب.

ويسدل الستار على البطولة بالمباراة النهائية المقررة يوم 28 مايو/أيار على ملعب فرنسا بالعاصمة باريس، بعد سحب المباراة من مدينة سان بطرسبورغ الروسية بسبب الحرب على أوكرانيا.

هل تطبق قاعدة الهدف الاعتباري؟

ألغى اليويفا قاعدة الاحتكام للهدف الاعتباري خارج الأرض (احتساب الهدف على ملعب المنافس بهدفين) في حال التعادل بمباراتي الذهاب والعودة في البطولة بكل أدوارها اعتبارا من النسخة الحالية.

كيف تحسم المباراة في حالة التعادل؟

تقضي لائحة البطولة المعدلة أنه إذا تعادل فريقان في مجموع مباراتيهما معا تمتد مباراة العودة لشوطين إضافيين (مدة الشوط ربع ساعة)، وفي حالة فشل أي فريق في حسم النتيجة خلالهما يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء وفق قواعدها المعروفة سلفا.