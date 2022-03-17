صراع المربع الذهبي للبريميرليغ يشتعل بين فرق لندن

سيحصل المتنافسون على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على راحة مطلع الأسبوع للعب في كأس الاتحاد لكن الصراع على المركز الرابع سيستمر، ولا يزال أرسنال في الصورة رغم الهزيمة بملعبه من ليفربول أمس الأربعاء.

ويحل أرسنال الرابع في الترتيب ضيفا على أستون فيلا السبت، وبعدها بيوم يلعب منافساه في لندن ويستهام يونايتد وتوتنهام هوتسبير في قمة بين صاحبي المركزين السادس والسابع قد يكون لها تأثير كبير.

وانتهت سلسلة من 5 انتصارات متتالية لأرسنال بالهزيمة 2-صفر من ليفربول الطامح لنيل اللقب، لكن مستواه منذ بداية العام يعطيه فرصة كبيرة للعودة لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2017.

ويملك فريق المدرب ميكل أرتيتا 51 نقطة من 27 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على مانشستر يونايتد الذي لعب مباراتين أكثر.

تألق ويستهام

وحصد ويستهام 48 نقطة من 29 مباراة، ويملك توتنهام نفس الرصيد من 28 مباراة، بينما جمع ولفرهامبتون واندرارز، الذي يستضيف ليدز يونايتد غدا، 46 نقطة من 29 مباراة.

والفرص متوازنة بشكل يثير الفضول، وستكون مواجهة مطلع الأسبوع محورية لآمال ويستهام وتوتنهام.

وخلال فترة كبيرة من الموسم، بدا أن ويستهام سيحجز المركز الرابع في أفضل ختام موسم له بدوري الأضواء منذ 1986.

لكنه تراجع خلف أرسنال، والهزيمة من توتنهام يوم الأحد ستشكل ضربة قوية لآماله في استقبال ملعب لندن لمباريات بطولة الصفوة في أوروبا.

كما تشتت ذهنَه مواجهةُ ضيفه إشبيلية في الدوري الأوروبي اليوم.

تذبذب توتنهام

ومن جهة أخرى أنعش توتنهام، الذي لا يمكن توقع مستواه، فرصه بتحقيق 4 انتصارات في آخر 6 مباريات بالدوري، رغم الشكوك حول عودة الأداء السيئ في أي وقت.

وقلل أنطونيو كونتي، الذي تولى قيادة توتنهام في نوفمبر/تشرين الثاني، دائما من التوقعات مشككا في كفاءة تشكيلته، لكن المدرب الإيطالي محظوظ باستعادة المهاجم هاري كين لمستواه المعهود.

وقال المدرب، بعد الفوز 2-صفر على برايتون أند هوف ألبيون أمس "أظهرنا تطورا هائلا وهذا جيد من أجل الحاضر والمستقبل".

وأضاف "مباراة الأحد مصيرية أمام ويستهام. يملك نفس الدافع ونتحدث عن فريق تقدم علينا الموسم الماضي وينافس بالدوري الأوروبي. الحصول على النقاط الثلاث مهم جدا للاحتفاظ بالأمل في الوصول للمركز الرابع".

حظوظ أرسنال

ولا يزال أرسنال في وضع مريح، لكن زيارته المحفوفة بالمخاطر إلى فيلا بعد معركة شرسة أمام ليفربول ستشكل اختبارا صعبا لقدرته على التماسك.

وقال أرتيتا مازحا أمس "لا تقلقوا سيستجمع اللاعبون الطاقة السبت. سينامون ويأكلون جيدا. شكرا لرابطة الدوري على وضع هذا الجدول".

ويمكن أن يقطع برنتفورد خطوة كبيرة نحو البقاء بالدوري الممتاز عندما يزور ليستر سيتي الأحد، ويعني الفوز ابتعاده عن منطقة الهبوط بفارق 11 نقطة.